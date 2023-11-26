رضا حجازي: برنامج إصلاح التعليم مبني على الأطفال لتحقيق متعة التعلم

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تحية من القلب لأطفال غزة، وأوضح أن السنوات الذهبية للفرد هي الطفولة ويجب استثمار هذه الفترة.

وأضاف أن اتفاقية حقوق الطفل بها الحق فى الحياة والبقاء وعدم التمييز واحترام آراء الأطفال، ولفت أن برنامج إصلاح التعليم مبني على الأطفال لتحقيق متعه التعلم واحترام الطفل.

وتابع أنه لم يعد التعليم اجتياز اختبار بل يجب أن يكون للطفل استقلالية وجلد وتمكين الطفل ومن ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة التعاون مع الوزارات المختلفة لتوفير الموارد وتحقيق إنتاجية أفضل.



وقد نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ قليل فعالية فى إطار الاحتفال بعيد الطفولة والذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنظمة يونيسف مصر، تحت شعار "حلمنا حقنا ... صوت الطفل".

حضر الاحتفالية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والسفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور عمرو حسن ، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وأعضاء مجلس النواب ولفيف من قيادات المجلس القومي للطفولة ونخبة من الإعلاميين والسياسيين .