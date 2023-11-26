اطلاق مسابقة حافز الابتكار  Innovation Catalyst 2024 لطلاب الجامعات

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي ، عن انطلاق مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024 والتي تستهدف الطلاب المُبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولاً لتحديات التنمية في مصر.



تأتي المسابقة في إطار حرص الصندوق على تقديم البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية، ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، والوصول بها إلى السوق المحلية والدولي.

وأوضح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ،أن المسابقة تقدم العديد من الفوائد والفرص الرائعة للطلاب المبتكرين، منها:

• الدعم المالي للمشاريع يصل إجماليه إلى 1.5 مليون جنيه مصري.

• برامج تدريبية متنوعة، وجلسات توجيه وإرشاد؛ لتطوير المشروع، بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الابتكار.

• فرصة للمشاركة في مسابقات دولية.

إذا كنت طالبًا مبتكرًا، وتمتلك مشروعًا مميزًا أو فكرة مميزة، تُفيد بها بلدك، وتخدم بها مجال معين من المجالات التنموية، فلا تتردد في المشاركة بالمسابقة، واستغلال هذه الفرصة الرائعة لتحقيق أحلامك، وتنفيذ فكرتك أو مشروعك، وبناء مستقبل أفضل لنفسك ولبلدك.

الموعد النهائي للتقديم هو 8 ديسمبر 2023.

للمزيد من المعلومات، والتقديم، والتعرف على الشروط، برجاء زيارة الرابط التالي:

‏https://ic24.untapcompete.com/

