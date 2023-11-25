جامعة السادات تدشن قافلة طبية ومشروعا بيئيا تنمويا في قرية "شبراباص"

نظمت جامعة مدينة السادات اليوم السبت، الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة،والإدارة العامة للمشروعات البيئية، بالتعاون مع كلية الصيدلة، قافلة طبية ومشروع بيئى تنموى في قرية "شبراباص" مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.



تحت رعاية الدكتور شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد الخالق، عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتورة إيناس على إبراهيم، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ ثروت زكريا، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد منير، مدير عام المشروعات البيئية.



أوضحت رئيس الجامعة، أهمية دور جامعة مدينة السادات في نشر الوعي بين أبناء المجتمع وأهمية القوافل التي تهتم بالصحة والتوعية ولاسيما في المناطق المحيطة بالجامعة لتلبية إحتياجات المواطنين.



وأشارت الدكتورة شادن معاوية، إلى الدور الهام والحيوي للجامعة متمثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمشاركة في رفع الوعي والتعاون مع الأجهزة التنفيذية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة الإستراتيجية (قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة) والتي تستهدف الإهتمام بخدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.



كما أكد الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية دور الوعي الصحي للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الصحة، وأن القافلة والمشروع التنموى التوعوى التثقيفى لتلبية إحتياجات المواطنين، وتنمية الوعى لديهم من خلال متخصصين بأسلوب مبسط نحو كل ما يطرأ على المجتمع المصرى من مشكلات وقضايا.



وإشتملت القافلة الطبية بكشوفات طبية فى تخصصات "عظام ٨٥ حالة، باطنة ٩٠ حالة، أطفال ١١٠ حالة، تحاليل ٣٧ حالة" بإجمالى كشوفات طبية ٣٢٢ حالة.



كما إشتملت القافلة بمجموعة ندوات تثقيفية توعوية حول:-

١- ندوة بعنوان” التغذية السليمة وسلامة الجهاز الهضمي" حاضر فيها الدكتور محمد منير، دكتوراة في التغذية وعلوم الأطعمة ومدير عام المشروعات البيئية.

٢- ندوة بعنوان ”الوعي المائي“

٣- ندوة بعنوان "و لا تسرفوا"حاضر بهما الدكتور سامي زكريا، مدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات البيئية.

٤ - ندوة بعنوان "لا للمخدرات "حاضر فيها متخصصين من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان .



حضر الندوات عدد ٢٦٦مستفيدا، ليكون إجمالي المستفيدين ٥٨٨ مستفيدا.



تأتى القافلة الطبية، والمشروع التنموى بقرية"شبراباص"مركز شبين الكوم فى إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه الدولة وجامعة مدينة السادات ‏إيمانا منها بدورها في خدمة المجتمع المحيط، وإستكمالاً للمشروع القومي (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظة المنوفية، والتي أطلقها الرئيس “عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً.