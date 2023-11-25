عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة السادات تدشن قافلة طبية ومشروعا بيئيا تنمويا في قرية "شبراباص"

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظمت جامعة مدينة السادات اليوم السبت، الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة،والإدارة العامة للمشروعات البيئية، بالتعاون مع كلية الصيدلة، قافلة طبية ومشروع بيئى تنموى في قرية "شبراباص" مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.


تحت رعاية الدكتور شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد الخالق، عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتورة إيناس على إبراهيم، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ ثروت زكريا، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد منير، مدير عام المشروعات البيئية.


أوضحت رئيس الجامعة، أهمية دور جامعة مدينة السادات في نشر الوعي بين أبناء المجتمع وأهمية القوافل التي تهتم بالصحة والتوعية ولاسيما في المناطق المحيطة بالجامعة لتلبية إحتياجات المواطنين.


وأشارت الدكتورة شادن معاوية، إلى الدور الهام والحيوي للجامعة متمثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمشاركة في رفع الوعي والتعاون مع الأجهزة التنفيذية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة  الإستراتيجية (قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة) والتي تستهدف الإهتمام بخدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.


كما أكد الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية دور الوعي الصحي للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الصحة، وأن القافلة والمشروع التنموى التوعوى التثقيفى لتلبية إحتياجات المواطنين، وتنمية الوعى لديهم من خلال متخصصين بأسلوب مبسط نحو كل ما يطرأ على المجتمع المصرى من مشكلات وقضايا.


وإشتملت القافلة الطبية بكشوفات طبية فى تخصصات "عظام ٨٥ حالة، باطنة ٩٠ حالة، أطفال ١١٠ حالة، تحاليل ٣٧ حالة" بإجمالى كشوفات طبية ٣٢٢ حالة.


كما إشتملت القافلة بمجموعة ندوات تثقيفية توعوية حول:- 
١- ندوة بعنوان” التغذية السليمة وسلامة الجهاز الهضمي" حاضر فيها الدكتور محمد منير، دكتوراة في التغذية وعلوم الأطعمة ومدير عام المشروعات البيئية.
٢- ندوة بعنوان ”الوعي المائي“
٣- ندوة بعنوان "و لا تسرفوا"حاضر بهما الدكتور سامي زكريا، مدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات البيئية. 
٤ - ندوة بعنوان "لا للمخدرات "حاضر فيها متخصصين من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان .


حضر الندوات عدد ٢٦٦مستفيدا، ليكون إجمالي المستفيدين ٥٨٨ مستفيدا.


تأتى القافلة الطبية، والمشروع التنموى بقرية"شبراباص"مركز شبين الكوم فى إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه الدولة وجامعة مدينة السادات ‏إيمانا منها بدورها في خدمة المجتمع المحيط، وإستكمالاً للمشروع القومي (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظة المنوفية، والتي أطلقها الرئيس “عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

بطل القارة يستعد لاقتناصها| الاتحاد الأفريقي يمنح الأهلي «فرصة الموسم» للانتقام من صن داونز

التقديم 3 ديسمبر|الإسكان تطرح «سكن لكل المصريين 3» بالتقسيط على 20 سنة

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد موسى: موقف السيسي المتصدي لتهجير الفلسطينيين يماثل ما فعله السادات لاستعادة الأرض

انذار لنصر رونالدو.. الهلال يحقق إنجازا لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي

67 مليار دولار.. الاستثمارات الخليجية تنعش خزينة البنك المركزي| وتدعم الاقتصاد المصري

حكم دخول الحمام بموبايل عليه قرآن أو خاتم عليه لفظ الجلالة.. اعرف آراء الفقهاء

أحمد موسى: مصر تبذل جهدا كبيرا لاتمام تبادل المحتجزين والأسرى بين الاحتلال والمقاومة

تعرف على أبرز الأحداث الفلكية خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تقليل الانتفاخ الناتج عن أكل العدس في الشتاء

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

فوائد تناول الثوم في الشتاء

بفستان راقي … زوجة أحمد ثروت تخطف الأنظار في زفافها|شاهد

فيديو

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ