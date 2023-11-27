عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السادات تشارك في الملتقى السنوي السادس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية

الملتقي السنوي السادس
الملتقي السنوي السادس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة

شاركت وحدة مناهضة العنف بجامعة السادات تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية،رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورخالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان حشاد، رئيس وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في الملتقي السنوي السادس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية والذي أقيم أمس الأحد الموافق ٢٦ نوفمبر الجاري، بفندق شيراتون القاهرة.


يأتي الملتقى في إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبالشراكة مع مديري وحدات مناهضة العنف ضد المرأة من الجامعات المصرية، والذي ناقش العنف ضد المرأة الذي تسببه التكنولوجيا بأشكاله المختلفة، وتأثيره على الضحية وأطر الحماية، والدعم النفسي الأولي وأهميته في إدارة الحالة للشاكيات، وتأكيد أهداف وإختصاصات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، والتعرف على دور الوحدات في التوعية بقضايا العنف ضد المرأة، مع إستعراض إنجازات وتحديات الوحدات ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات، حيث قامت الدكتورة إيمان حشاد، بعرض أهم إنجازات وحدة تكافؤ الفرص ومناهضة العنف والإرشاد النفسي لجامعة مدينة السادات، وفي الختام إنتهى اللقاء الى مجموعة من الخطوات المستقبلية، والتوصيات لدعم عمل هذه الوحدات.

 

وكان قد وقعت ، جامعة مدينة السادات برئاسة الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، وجامعة هليوبوليس الخاصة برئاسة الدكتور جودة كامل هلال، رئيس الجامعة؛ بروتوكول تعاون يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية وبناء القدرات للطلاب ورعاية المبتكرين ودعم المشروعات البحثية والابتكارات العلمية، والتي جاءت في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأهيل الكوادر العلمية من الطلاب ورعاية المبتكرين ودعم المشروعات البحثية والابتكارات العلمية القابلة للتطبيق وخدمة قطاعات المجتمع المختلفة والبحث العلمي والتكنولوجي والتي تعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بما يتناسب مع رؤية الدولة المصرية.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور ممدوح عرفة، عميد معهد الدراسات البيئية، والدكتور أحمد بشير، وكيل المعهد للدراسات العليا، والدكتور أحمد نوير، عميد معهد الهندسة الوراثية، والدكتورة نشوة مختار، وكيلة المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورفوزي أبو العباسي، عميد كلية الزراعة الحيوية بجامعة هليوبوليس، والمستشار القانوني بالجامعة أحمد سرور، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجامعتين في مختلف المجالات البحثية والتعليمية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة مع توفير كافة الإمكانيات البشرية والمعملية لما فيه مصلحة الطرفين.

على هامش التوقيع قامت الدكتورة شادن معاوية رئيس الجامعة بعرض مقترح بعقد مؤتمر دولي بين الجامعتين يضم معهد الدراسات البيئية ومعهد الهندسة الوراثية وكذلك كلية الصيدلة بجامعة السادات والكليات المناظرة لها بجامعة هليوبوليس، على أن يبدأ الإعداد لهذا المؤتمر ليتم عقده في النصف الأول من عام ٢٠٢٤، كما تم الاتفاق على تكوين مجموعات عمل مصغرة ومتخصصة لبحث سبل تطبيق البروتوكول وتبادل الزيارات على جميع المستويات.

جدير بالذكر أن معهد الدراسات والبحوث البيئية هي الجهة المنسقة لعقد هذا البروتوكول والذي يسعى إلى تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية واستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا ٢٠٣٠، وبناء قاعدة علمية قوية في العلوم الأساسية والعلوم البينية، وتقديم خبرة تعليمية وبحثية عالية الجودة، لتنمية قدرات الطلاب الفردية والفكرية، والتعاون في برنامج إنتاج المحاصيل الحيوية وغير التقليدية وغيرها من الأهداف الإستراتيجية التي تخدم الطالب والجامعة والبيئة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

وزير إسرائيلي: اتفاق مبدئي مع إيلون ماسك على تشغيل الإنترنت الفضائي بغزة بشروطنا

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

ترشيحاتنا

قرار جديد من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024

الرخصة الذهبية .. إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة

فرنسا تحشد جيشها ووزاراتها لتقديم المساعدات إلى غزة

ليس لها مبرر.. زراعة البرلمان تطالب بتفعيل الرقابة لمواجهة أزمة السكر

وزير خارجية إسبانيا: قـ.تل الفلسطينيين أمر غير مقبول

من يحق له التصويت في الانتخابات الرئاسية؟..عبدالله المغازي يوضح |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائب ياسمين صبري في المطار تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب وفاة طارق عبد العزيز

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب

فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ