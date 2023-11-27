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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حفاظا على سلامة الطلاب..

النائب مجاهد نصار يهدي مدرسة الدكتور علي مصطفى طفاية حريق بمشتملاتها

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار يقدم خدمات شاملة لمدرسة الدكتورعلي مصطفى

قام المستشار محمد صدقي نصار، مدير مكتب النائب مجاهد نصار، بتسليم مدرسة الدكتور علي مصطفى مشرفة الابتدائية، التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، طفاية حريق بمشتملاتها من بكارة وخرطوم حريق وحامل حائط تستعمل كنقطة لرياض الأطفال. 

ويأتي ذلك في إطار المشاركة والمسؤولية المجتمعية للنائب مجاهد نصار لدعم  وتأمين المؤسسات التعليمية، وحرصاً على سلامة البيئة التعليمية داخل المدارس، لتأمين البيئة التعليمية والحفاظ على سلامة الأطفال بالمدرسة.

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وجاء ذلك بحضور ناظر المدرسة لطفي أمين، وسيد الجنزوري، رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة ورئيس الاتصال السياسى بمكتب النائب مجاهد نصار، وزينب، مسؤول رياض الأطفال بالمدرسة.

من جانبه أعرب لطفي أمين، مدير مدرسة الدكتور علي مصطفى مشرفة الابتدائية، عن شكره وتقديره للمستشار محمد صدقي نصار، مشيداً بالإسهامات والمبادرات المجتمعية والمجهودات الخيرية التي يقدمها النائب مجاهد نصار لدعم العملية التعليمية بشبرا الخيمة.

المستشار محمد صدقي نصار يسلم طفاية وخرطوم حريق وبكارة وحامل حائط لمدرسة الدكتور علي مصطفى6
المستشار محمد صدقي نصار يسلم طفاية وخرطوم حريق وبكارة وحامل حائط لمدرسة الدكتور علي مصطفى6
المستشار محمد صدقي نصار يسلم طفاية وخرطوم حريق وبكارة وحامل حائط لمدرسة الدكتور علي مصطفى5
المستشار محمد صدقي نصار يسلم طفاية وخرطوم حريق وبكارة وحامل حائط لمدرسة الدكتور علي مصطفى5
المستشار محمد صدقي نصار يسلم طفاية وخرطوم حريق وبكارة وحامل حائط لمدرسة الدكتور علي مصطفى4
المستشار محمد صدقي نصار يسلم طفاية وخرطوم حريق وبكارة وحامل حائط لمدرسة الدكتور علي مصطفى4
المستشار محمد صدقي نصار يسلم طفاية وخرطوم حريق وبكارة وحامل حائط لمدرسة الدكتور علي مصطفى3
المستشار محمد صدقي نصار يسلم طفاية وخرطوم حريق وبكارة وحامل حائط لمدرسة الدكتور علي مصطفى3
المستشار محمد صدقي نصار يسلم طفاية وخرطوم حريق وبكارة وحامل حائط لمدرسة الدكتور علي مصطفى2
المستشار محمد صدقي نصار يسلم طفاية وخرطوم حريق وبكارة وحامل حائط لمدرسة الدكتور علي مصطفى2
المستشار محمد صدقي نصار يسلم طفاية وخرطوم حريق وبكارة وحامل حائط لمدرسة الدكتور علي مصطفى1
المستشار محمد صدقي نصار يسلم طفاية وخرطوم حريق وبكارة وحامل حائط لمدرسة الدكتور علي مصطفى1
المستشار محمد صدقي نصار يسلم طفاية وخرطوم حريق وبكارة وحامل حائط لمدرسة الدكتور علي مصطفى
المستشار محمد صدقي نصار يسلم طفاية وخرطوم حريق وبكارة وحامل حائط لمدرسة الدكتور علي مصطفى
المستشار محمد صدقي نصار مدرسة الدكتور علي مصطفى إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية طفاية حريق Jobs Education

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