النائب مجاهد نصار يهدي مدرسة الدكتور علي مصطفى طفاية حريق بمشتملاتها

حفاظا على سلامة الطلاب..

قام المستشار محمد صدقي نصار، مدير مكتب النائب مجاهد نصار، بتسليم مدرسة الدكتور علي مصطفى مشرفة الابتدائية، التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، طفاية حريق بمشتملاتها من بكارة وخرطوم حريق وحامل حائط تستعمل كنقطة لرياض الأطفال.

ويأتي ذلك في إطار المشاركة والمسؤولية المجتمعية للنائب مجاهد نصار لدعم وتأمين المؤسسات التعليمية، وحرصاً على سلامة البيئة التعليمية داخل المدارس، لتأمين البيئة التعليمية والحفاظ على سلامة الأطفال بالمدرسة.

وجاء ذلك بحضور ناظر المدرسة لطفي أمين، وسيد الجنزوري، رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة ورئيس الاتصال السياسى بمكتب النائب مجاهد نصار، وزينب، مسؤول رياض الأطفال بالمدرسة.

من جانبه أعرب لطفي أمين، مدير مدرسة الدكتور علي مصطفى مشرفة الابتدائية، عن شكره وتقديره للمستشار محمد صدقي نصار، مشيداً بالإسهامات والمبادرات المجتمعية والمجهودات الخيرية التي يقدمها النائب مجاهد نصار لدعم العملية التعليمية بشبرا الخيمة.