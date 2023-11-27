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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التنمية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء في ندوة بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة إيمان هريدي عميدة الكلية، ندوة بعنوان "التنمية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء"، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في تنفيذ عملية التنمية المُستدامة وتحقيق أهدافها التي توليها الدولة المصرية أهمية كبيرة، ورؤية مصر 2030.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن ندوة "التنمية المُستدامة والتكنولوجيا الخضراء" استهدفت تحديد المفاهيم الأساسية للتنمية المُستدامة، وأبعادها خاصة الاجتماعي والبيئي، وآليات تنفيذ استراتيجية التنمية المُستدامة في المجتمع المحيط خاصة في المجال التربوي، ورصد واقع المشروعات القومية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، وتحديد أدوار منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في تنفيذ هذه الآليات.
 وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الندوة خرجت بعدة توصيات أهمها ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية ودورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وزيادة الوعي والتفكير مع كثافة التدفق المعرفي والمعلوماتي، بالإضافة إلى رفع درجة الوعي بآليات التكنولوجيا الخضراء، وتمكين أبناء الجامعة من مهارات مواجهة حروب الجيل الخامس، وتصميم دليل للطالب الجامعى للتنمية المستدامة والبيئة الخضراء.


ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان هريدي عميدة الكلية، إن ندوة "التنمية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء"، تمت في إطار عدة شعارات، وهي "كن عالِما مُمثلا لبلدك"، و "كن مسئولا اقتصاديا وأعمل وأنتج"، و "كن مسؤولا سياسيا وانتخب"، و "كن مفكرا وأبدع في تخصصك"، و "كن نموذجا أخلاقيا وأنشر ثقافة القيم السامية".


 حضر الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس، وتحدث خلالها عدد من الأساتذة والمتخصصين، منهم الدكتورة هويدا بركات أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة لندن ومحاضر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى أساتذة من الكلية.

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