تربية وصيدلة السادات تنظمان حملة للتوعية والتبرع بالدم

نظمت كلية التربية جامعة مدينة السادات بالتعاون مع كلية الصيدلة وبنك الدم، حملة للتوعية وللتبرع بالدم، اليوم الإثنين، للطلاب وجميع العاملين بكلية التربية، وقام أعضاء الحملة بتوعية الطلاب بالفوائد العديدة للتبرع بالدم، وتواجدت سيارة الحملة داخل الكلية وشهدت إقبالا كبيرا من الطلاب.

يأتي ذلك برعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وريادة الدكتور خميس محمد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور عماد هنداوي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليتي الصيدلة والتربية وبنك الدم في شبين الكوم.

وفى سياق متصل تأتى أهمية التبرع بالدم على المستوى الإنساني، لأنها تكون سببًا في إنقاذ حياة إنسان، وضرورية في حالات الحوادث، والطوارئ، والولادة، وأمراض الفشل الكلوي، والأنيميا، لذا يجب توفير إحتياجات المستشفيات من أكياس الدم بجميع فصائلها داخل المستشفيات ، وأن التبرع بالدم له فوائد صحية للمتبرع؛ حيث يسهم في تنشيط الدورة الدموية، والوقاية من أمراض القلب، وتقليل نسب الحديد بالجسم، ويجب التبرع التطوعي من كافة المواطنين، لخدمة القطاع الطبي داخل المجتمع، مما يؤهل القطاع لتقديم خدمة طبية جيدة، لتوافر الاحتياجات الضرورية والتي تتضمنها أكياس الدم.