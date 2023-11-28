4أخبار التعليم .. جامعة القاهرة الدولية تطلق مسابقة لطلابها حول المشروعات القومية.. ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركة جامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مسئول برنامج التبادل الأكاديمي بجامعة "دوناريا دي چوس" يزور مركز تدريب عين شمس

استقبل مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس زيارة من أدريانا بيترسكو مدير مكتب التبادل الأكاديمي (ايراسموس بلس ) بجامعة جالاتي (رومانيا)، فى إطار اتفاقية التعاون ايراسموس بلس بين الجامعتين للتبادل العلمي والثقافي وتطوير برامج بحثية مشتركة وبرامج دراسية للدراسات العليا وأيضاً تبادل الطلاب ،الأساتذة، الباحثين، والإداريين.



تعيين عبد البديع عبد الله وكيلاً لكلية طب وجراحة الفم والأسنان بالزقازيق



أصدر الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم (٢٢٤٦) بتعيين الدكتور عبد البديع عبد الله عبد المعبود محمد الأستاذ بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب وجراحة الفم والأسنان وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات

ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركة جامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية



شاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب (إدارة النشاط الرياضي) في بطولة الفتاة الجامعية والمقامة بمحافظة الإسكندرية في الفترة من الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "من أجل صحة أفضل لطالبات جامعات مصر" وذلك في ألعاب الكرة الطائرة والقدم الخماسي وتنس الطاولة والسباحة وألعاب القوى والجمباز والكاراتيه.



جامعة القاهرة الدولية تطلق مسابقة لطلابها حول المشروعات القومية.. أهميتها ونتائجها



تنظم رعاية الشباب بجامعة القاهرة الدولية، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، مسابقة في البحوث الاجتماعية حول المشروعات القومية (أهميتها – النتائج المتوقعة – ما تم إنجازه على أرض الواقع)، بالتزامن مع بدء العام الدراسي بجامعة القاهرة الدولية لعام 2023-2024.

لبحث التعاون.. رئيس جامعة عين شمس يستقبل الوزير المفوض التعليمي بالسفارة الصينية

استقبل الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ، لو شون شنغ الوزير مفوض التعليمي مدير المكتب التعليمي والعلمي والتكنولوجي بالسفارة الصينية لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية في التخصصات العلمية المختلفة.



أستاذ بمعهد الصحة العالمية: نسعى لتطوير البرامج للمساعدة في تحسين حياة كبار السن



نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أول فعالية من سلسلة، "لقاء مع خبير"، للحديث عن الشيخوخة الصحية في مصر.



