عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

4أخبار التعليم .. جامعة القاهرة الدولية تطلق مسابقة لطلابها حول المشروعات القومية.. ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركة جامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

مسئول برنامج التبادل الأكاديمي بجامعة "دوناريا دي چوس" يزور مركز تدريب عين شمس

 

استقبل مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس زيارة من أدريانا بيترسكو مدير مكتب التبادل الأكاديمي (ايراسموس بلس ) بجامعة جالاتي (رومانيا)، فى إطار اتفاقية التعاون ايراسموس بلس بين الجامعتين للتبادل العلمي والثقافي وتطوير برامج بحثية مشتركة وبرامج دراسية للدراسات العليا وأيضاً تبادل الطلاب ،الأساتذة، الباحثين، والإداريين.


تعيين عبد البديع عبد الله وكيلاً لكلية طب وجراحة الفم والأسنان بالزقازيق


أصدر الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم (٢٢٤٦) بتعيين الدكتور عبد البديع عبد الله عبد المعبود محمد الأستاذ بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب وجراحة الفم والأسنان وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات

 

 

ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركة جامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية


شاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب (إدارة النشاط الرياضي) في بطولة الفتاة الجامعية والمقامة بمحافظة الإسكندرية في الفترة من الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "من أجل صحة أفضل لطالبات جامعات مصر" وذلك في ألعاب الكرة الطائرة والقدم الخماسي وتنس الطاولة والسباحة وألعاب القوى والجمباز والكاراتيه.


جامعة القاهرة الدولية تطلق مسابقة لطلابها حول المشروعات القومية.. أهميتها ونتائجها


تنظم رعاية الشباب بجامعة القاهرة الدولية، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، مسابقة في البحوث الاجتماعية حول المشروعات القومية (أهميتها – النتائج المتوقعة – ما تم إنجازه على أرض الواقع)، بالتزامن مع بدء العام الدراسي بجامعة القاهرة الدولية لعام 2023-2024.

 

 

لبحث التعاون.. رئيس جامعة عين شمس يستقبل الوزير المفوض التعليمي بالسفارة الصينية

 

استقبل الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ، لو شون شنغ الوزير مفوض التعليمي مدير المكتب التعليمي والعلمي والتكنولوجي بالسفارة الصينية لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية في التخصصات العلمية المختلفة.


أستاذ بمعهد الصحة العالمية: نسعى لتطوير البرامج للمساعدة في تحسين حياة كبار السن


نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أول فعالية من سلسلة، "لقاء مع خبير"، للحديث عن الشيخوخة الصحية في مصر.


 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

نتعامل مع ظروف استثنائية.. تصريحات عاجلة لرئيس الوزراء عن أزمة قطع الكهرباء

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

موضوعات متعلقة

جامعة مدينة السادات تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بالإعلان عن دليل مجابهة العنف ضد النساء والفتيات

النائب مجاهد نصار يهدي مدرسة الدكتور علي مصطفى طفاية حريق بمشتملاتها

تربية وصيدلة السادات تنظمان حملة للتوعية والتبرع بالدم

ملتقى إعلام القاهرة يناقش استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

أخبار التعليم.. رضا حجازي: 70% من الدول الفقيرة والمتوسطة لا يجيد أطفالها القراءة.. الأوراق المطلوبة وإجراءات التعاقد مع المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم

جامعة القاهرة: تمكين الطلاب من مواجهة حروب الجيل الخامس وتصميم دليل للتنمية المستدامة

وفد حلوان يشارك في مؤتمر إطلاق الموسم السادس من مسابقة "عباقرة الجامعات"

ترشيحاتنا

نتنياهو يتسلم قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم

بوتين: روسيا في طليعة إنشاء نظام عالمي أكثر عدالة

مصادر : رئيس المخابرات يصل الدوحة تزامنا مع زيارة قيادات الموساد وCIA

منتدى الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية والتراثية يستعرض فرص تحسين التجربة السياحية

أخبار التوك شو|الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. مستجدات أسعار الذهب.. وأخر تطورات الوضع في غزة

إطلاق أول حقل إرشادي لمحصول القمح في المدرسة الثانوية الزراعية بكوم امبو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها مفاجأة.. متخصص يعثر على صخرة أحفورية في جزيرة وايت

انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء.. 25 صورة جمعت بينهما أثارت الجدل

قصة حب انتهت بانفصالهما| كيف تعلق قلب يوسف الشريف بـ إنجي علاء؟

عادات تقوي المناعة وتحميك من أمراض الشتاء

فيديو

مفاجأة بالمعاشات الشهر القادم | اعرف التفاصيل

تحرك جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة بعيار 21

حكاية أول ماكينة لبيع السبائك الذهبية .. اعرف أماكنها وطرق استخدامها

درجات الحرارة تصل لـ 4 بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ