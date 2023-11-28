تعيين عبد البديع عبد الله وكيلاً لكلية طب وجراحة الفم والأسنان بالزقازيق

أصدر الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم (٢٢٤٦) بتعيين الدكتور عبد البديع عبد الله عبد المعبود محمد الأستاذ بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب وجراحة الفم والأسنان وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

واعرب رئيس جامعة الزقازيق عن أطيب الامنيات والدعوات الصادقة بدوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز بما يساهم في خدمة العملية التعليمية والطلاب وخدمة المجتمع.

علي جانب آخر نظمت كلية الطب البيطرى قافلة بيطرية لقرية تل مسمار مركز الزقازيق بالشرقية ،ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وأليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

وقد نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم وتم الكشف على ١٨٦ حالة حيوانات، ١٦٤١ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.