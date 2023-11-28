محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الزقازيق ويأمر برصف طريق المعلمين

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، وكذا الوقوف على اعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة لسرعه الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك على الأرصفة بشارعي القومية وامتداد المشير احمد إسماعيل وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي وتنفيذاً لخطة المحافظة في توحيد الأرصفة لتسهيل سير المواطنين بالشارع ، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع عثمان بن عفان وتفريعاته والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة وكذلك المتابعة المستمرة ليلاً ونهارا ًللشركات المنفذة لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارية بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح واطمأن المحافظ على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمنطقة حيث تم الإنتهاء من تركيب 5 الأف متر من إجمالي 14 ألف و500 متر مسطح وبتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق تفقد طريق المعلمين الموازي للسكة الحديد بمنطقة حي الزهور تمهيدا لتوسعته وتطويره بمعرفة جهاز تعمير سيناء لتهيئته امام حركة السيارات والمارة وتنفيذا لخطة المحافظة في خلق محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال ازدواج وتوسعة طريق أبو حاكم / ميت أبو علي بطول 5.5 كم ومتوسط عرض 10 أمتار حيث تشمل الأعمال انشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 متر، بالإضافة إلى تغطية مسافة 900 متر بجنابية طحلة بردين بمواسير قطر 2 متر وبتكلفة اجمالية ترتقي إلى 48 مليون جنيه حيث يمثل الطريق محوراً مرورياً يربط مدينة الزقازيق بمدينة بلبيس ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال بالطريق لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد مؤكداً أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعي لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.