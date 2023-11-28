عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الزقازيق ويأمر برصف طريق المعلمين

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، وكذا الوقوف على اعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة لسرعه الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك على الأرصفة بشارعي القومية وامتداد المشير احمد إسماعيل وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي وتنفيذاً لخطة المحافظة في توحيد الأرصفة لتسهيل سير المواطنين بالشارع  ، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع عثمان بن عفان وتفريعاته والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة وكذلك المتابعة المستمرة ليلاً ونهارا ًللشركات المنفذة لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارية بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح واطمأن المحافظ على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمنطقة حيث تم الإنتهاء من تركيب 5 الأف متر من إجمالي 14 ألف و500 متر مسطح وبتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق تفقد طريق المعلمين الموازي للسكة الحديد بمنطقة حي الزهور تمهيدا لتوسعته وتطويره بمعرفة جهاز تعمير سيناء لتهيئته امام حركة السيارات والمارة وتنفيذا لخطة المحافظة في خلق محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

"مستقبل وطن" الشرقية ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي السيسي

واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال ازدواج وتوسعة طريق أبو حاكم / ميت أبو علي بطول 5.5 كم ومتوسط عرض 10 أمتار حيث تشمل الأعمال انشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 متر، بالإضافة إلى تغطية مسافة 900 متر بجنابية طحلة بردين بمواسير قطر 2 متر وبتكلفة اجمالية ترتقي إلى 48 مليون جنيه حيث يمثل الطريق محوراً مرورياً يربط مدينة الزقازيق بمدينة بلبيس ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال بالطريق لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد مؤكداً أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعي لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

اعمال الرصف والتطوير الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخطة الاستثمارية للعام المالي الميادين الرئيسية تركيب بلاط الانترلوك تراكمات القمامة رفع تراكمات القمامة محافظ الشرقية يتفقد محافظ الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

صحف عبرية تكشف عن أكبر هروب لجنود احتياط من الخدمة

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

اشتري بأقل مصنعية| فرصة لاقتناء الذهب بأفضل الأسعار.. متاح في هذه الأماكن

نيدفيد.. مودرن فيوتشر يحسم شروط انتقال عمر كمال للأهلي

ترشيحاتنا

إسرائيل فوق الحساب.. التليجراف: الحرب على غزة كشفت وهم حقوق الإنسان

جمعت 3.2 مليار دولار.. قفزة في شركات التكنولوجيا المالية بمصر وهذه حكايتها

أمريكا ترسل 3 طائرات إلى مصر محملة بمساعدات لقطاع غزة

يواجهون أحلك الفصول في تاريخهم.. جوتيريش ينتفض مجددًا من أجل الفلسطينيين

أحمد عيسى: 13 مليون دولار تكلفة مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT

الفصائل الفلسطينية: نقدر الدورين المصري والقطري وندعو لوقف الحرب الوحشية على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ98 شجرة كريسماس.. البيت الأبيض يستعد للاحتفال بعيد الميلاد 2023| صور

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

فيديو

تخصص اداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل/فيديوجراف

هجوم شرس على فنان شهير بسبب تقليد ليدى جاجا.. فيديو

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

تطير فيها 16 عصفورة .. عصام الشوالي يثير غضب الزملكاوية بسبب شيكابالا/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ