"مستقبل وطن" الشرقية ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي السيسي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور محمد سليم، أمين الحزب بمحافظة الشرقية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، حضره الآلاف من المواطنين والأهالي وأعضاء الحزب بالمحافظة، حيث أعلنوا خلال المؤتمر تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

حضر المؤتمر الذي عقد بمدينة منيا القمح ، النائب احمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب امين تنظيم الجمهورية والمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وأعضاء الحملة الانتخابية والنائب عبد الهادي القصبي وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الشرقية، والأمناء المساعدون،وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي محافظة الشرقية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، ثم عرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اعقبها كلمه النائب أحمد عبد الجواد امين تنظيم الجمهورية والني استهلها بالترحيب بجميع الضيوف مقدماً الشكر لجموع المواطنين من ابناء محافظة الشرقية الذين احتشدوا بالآلاف معلنين دعمهم الكامل والتام للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واضاف امين تنظيم الجمهورية ان سعادته اليوم بهذا الحشد الكبير من ابناء محافظته التي يفتخر أنه أحد ابناءها مشيراً الي ان الدولة المصرية تقف بكل قوة مع القضية الفلسطينية من اجل حصول الشعب الفلسطيني علي حريته واستقلالة وهذا ما شهدته العصور والأزمان فالشعوب الحرة مفيش مغتصب بياخد أرضها".

واضاف العميد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ان الرئيس السيسي حقق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات بجميع مراكز ومدن وقري محافظات الجمهورية وقد حان الوقت لرد الجميل والنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى عهده.

وخلال كلمته اكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي ان محافظة الشرقية شهدت في عهد الرئيس السيسي تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف قري ومراكز المحافظة والوقت لا يتسع لسردها داعيا الجميع إلى ضرورة الخروج للتصويت بكثافة ودعم الرئيس لأنه قاد مصر إلي بر الأمان وواجه التحديات وساهم في تحقيق الاستقرار.

وقال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي نرفض فكرة الدعاية السلبية بأن الرئيس السيسي ناجح ناجح وهذا القول مرفوض تماماً وعلي الجميع النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.