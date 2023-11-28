عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركة جامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب (إدارة النشاط الرياضي) في بطولة الفتاة الجامعية والمقامة بمحافظة الإسكندرية في الفترة من الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "من أجل صحة أفضل لطالبات جامعات مصر" وذلك في ألعاب الكرة الطائرة والقدم الخماسي وتنس الطاولة والسباحة وألعاب القوى والجمباز والكاراتيه.

txt

لبحث التعاون.. رئيس جامعة عين شمس يستقبل الوزير المفوض التعليمي بالسفارة الصينية

txt

مسئول برنامج التبادل الأكاديمي بجامعة "دوناريا دي چوس" يزور مركز تدريب عين شمس

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و في إطار حرص الجامعة على تنمية الوعي الطلابي ومساعدة الطلاب على الانخراط في الأنشطة الطلابية.

وحصلت جامعة عين شمس على النتائج التالية: 

المركز الأول والميدالية الذهبية في الكرة الطائرة كما حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية في تنس الطاولة وحصلت في ألعاب القوى على المركز الثاني والميدالية الفضية ،المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركةجامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية3
ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركةجامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية3
ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركةجامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية2
ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركةجامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية2
ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركةجامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية1
ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركةجامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية1
ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركةجامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية
ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركةجامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية
الإدارة العامة رعاية الشباب إدارة النشاط الرياضي بطولة الفتاة الجامعية وزارة الشباب والرياضة من أجل صحه افضل Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

صحف عبرية تكشف عن أكبر هروب لجنود احتياط من الخدمة

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

نيدفيد.. مودرن فيوتشر يحسم شروط انتقال عمر كمال للأهلي

اشتري بأقل مصنعية| فرصة لاقتناء الذهب بأفضل الأسعار.. متاح في هذه الأماكن

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس تعلن عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر

صدى البلد يحصل على أسماء المرشحين لعمادة كلية الزراعة جامعة عين شمس

تعليمات عاجلة من حقوق عين شمس بشأن سداد المصروفات الدراسية

أستاذ بتربية عين شمس: الشراكات الأجنبية فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير البرامج

ترشيحاتنا

شركات السياحة تكشف الاشتراطات الصحية وتطعيمات الحج والأمراض الممنوعة

زوج مذيعة شهيرة تسبب في وفاة مدير بنك.. عقوبة رادعة بانتظاره

ضحية جديدة.. استشهاد فنانة فلسطينية خلال الغارات الإسرائيلية على غزة

باللون الأصفر.. الأرصاد التركية تطلق تحذيرا عاجلا لـ 23 مقاطعة

تأجيل محاكمة أحمد طنطاوي و21 آخرين بتهمة تداول أوراق بالمخالفة للقانون

احترس من عادات شائعة يرتكبها البعض تسبب تورم القدمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

فيديو

هجوم شرس على فنان شهير بسبب تقليد ليدى جاجا.. فيديو

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

تطير فيها 16 عصفورة .. عصام الشوالي يثير غضب الزملكاوية بسبب شيكابالا/فيديوجراف

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ