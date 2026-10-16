ضبط المتهمة بالتعدي على طفلها الرضيع بالضرب وتصوير نفسها بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعي فيديو متداولين على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا شكوى أحد الأشخاص من تعدي زوجته بالضرب على نجلهما الرضيع، وتصوير نفسها أثناء توجيه ألفاظ غير لائقة إليه، بدعوى الانتقام منه بسبب خلافات زوجية بينهما في محافظة الجيزة.

كواليس الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا من شخص عاطل، مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتضرره من زوجته لقيامها بالتعدي عليه بالسب وتهديده بالإيذاء، فضلًا عن التعدي بالضرب على نجلهما البالغ من العمر 6 أشهر، على خلفية خلافات زوجية بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الزوجة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات الزوجية القائمة بينها وبين زوجها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.