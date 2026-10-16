قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقلاب تريلا محملة بالأسمنت على طريق بنى عدى في أسيوط
مصر بوابة الأسواق الأفريقية.. وزير الخارجية يستعرض فرص الاستثمار أمام الشركات التايلاندية
موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026.. وكيفية تغيير الساعة على الهواتف
صحيفة «آس» الإسبانية: محمد صلاح لا يعرف التوقف رغم بلوغه 34 عامًا
اختبار للناتو.. هجمات المسيرات في البحر الأسود تدفع بلغاريا لطلب الحماية
ضبط المتهمة بالتعدي على طفلها الرضيع بالضرب وتصوير نفسها بالجيزة
تهشم سيارة أسفل عقار.. انهيار شرفة مبنى سكني في محرم بك بالإسكندرية
وزير الخارجية يبحث مع بنك التصدير التايلاندي دعم الاستثمارات والتوسع في أفريقيا
مستوطنون يحرقون أشجار الزيتون ويهاجمون مزارعين في الضفة الغربية
الزمالك يبدأ مشواره الأفريقي.. موعد مباراة الجيش الرواندي والقنوات الناقلة
قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي اليوم بدوري أبطال أفريقيا
بموافقة الأهلي.. مصطفى شوبير يحدد موعد حفل زفافه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط المتهمة بالتعدي على طفلها الرضيع بالضرب وتصوير نفسها بالجيزة

المتهمة
المتهمة
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعي فيديو متداولين على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا شكوى أحد الأشخاص من تعدي زوجته بالضرب على نجلهما الرضيع، وتصوير نفسها أثناء توجيه ألفاظ غير لائقة إليه، بدعوى الانتقام منه بسبب خلافات زوجية بينهما في محافظة الجيزة.

كواليس الواقعة 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا من شخص عاطل، مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتضرره من زوجته لقيامها بالتعدي عليه بالسب وتهديده بالإيذاء، فضلًا عن التعدي بالضرب على نجلهما البالغ من العمر 6 أشهر، على خلفية خلافات زوجية بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الزوجة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات الزوجية القائمة بينها وبين زوجها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المتهمة الجيزة سيدة تعتدي الداخلية الأجهزة الأمنية بالجيزة أخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

نتنياهو ـ بن غفير

نتنياهو يصدم بن غفير: لن يكون لك مكان في الحكومة حال فوزنا بالانتخابات

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

الدولار

عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه

الدعاء

خير ما دعا به الرسول يوم الجمعة للفرج.. أدركه بـ11 كلمة الآن

ترشيحاتنا

رئيس وزراء باكستان شهباز شريف

باكستان: نقف إلى جانب السعودية لحماية سيادتها وسلامة أراضيها

الرئيس الإيراني

بزشيكان : إيران لا يمكن إخضاعها للعقوبات ولانسعى لإمتلاك السلاح النووي

الهند

مصرع وإصابة 18 شخصا في حادث تصادم بالهند

بالصور

بقدرات سبيس إكس الصاروخية.. الكشف عن سيارة تسلا رودستر الطائرة

تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028

فستان مختلف.. كندة علوش تستعرض جمالها في افتتاح مهرجان الجونة

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

لامبورجيني بقوة 920 حصانا تنضم إلى أسطول شرطة دبي

Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai

السادة والمطرّز.. نجمات خطفن الأنظار باللون الأسود في مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد