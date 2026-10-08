قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لتحويل الشراكة مع كوريا إلى مشروعات ونتائج ملموسة
إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج
التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض وخميس مشيط
تدريبات حصار محتمل.. رصد زورق ميليشيا صينية قبالة تايوان لأول مرة
كرم جابر يتوج بذهبيه المصارعة في بطولة العالم بالأردن
كلت ودنه| سيدة تعتدي على محامٍ وزوجته.. ماذا حدث في قويسنا؟ (القصة الكاملة)
الرئيس السيسي: الشراكة المصرية الكورية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي
محافظ الجيزة يتفقد حديقة المبدعين بالعجوزة ويوجه برفع كفاءتها والحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء
فوز الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل في الأدب 2026
بدء غلق محور 26 يوليو الاثنين المقبل.. الطرق البديلة
أبو العينين: الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية خطوة مهمة لتوطين التكنولوجيا
سحب ترخيص أي مدرسة خاصة أو دولية ترفض“الطلاب ذوي الإعاقة” المستوفين للشروط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كلت ودنه| سيدة تعتدي على محامٍ وزوجته.. ماذا حدث في قويسنا؟ (القصة الكاملة)

“كلت ودنه”.. سيدة تعتدي على محامٍ وزوجته| ماذا حدث في قويسنا؟
“كلت ودنه”.. سيدة تعتدي على محامٍ وزوجته| ماذا حدث في قويسنا؟
إسراء عبدالمطلب

شهدت قرية شمنديل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مشاجرة بين سيدة ومحامٍ وزوجته، بعد خلاف نشب بينهم على أولوية ركوب سيارة أجرة، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء، وتدخل الأجهزة الأمنية لضبط أطراف الواقعة.

وبدأت تفاصيل الواقعة عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء مشاجرة، من بينهم سيدة دخلت في مشادة مع محامٍ وزوجته.

تفاصيل مشاجرة قويسنا

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة بدأت بسبب خلاف على أسبقية ركوب سيارة أجرة بين السيدة وزوجة المحامي، قبل أن تتطور المشادة بين الطرفين.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول السيدة أثناء تشاجرها مع المحامي وزوجته، فيما ظهرت وهي تمسك بأذن المحامي وتحاول عضها، ما أدى إلى إصابته.

وعقب انتشار الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة وضبط السيدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

محامٍ يروي تفاصيل الاعتداء

وقال محمد عزت، المحامي، إن السيدة اعتدت في البداية على زوجته، وإنه تدخل لمحاولة إنهاء الخلاف وتهدئة الموقف.

وأضاف أنه أخبرها بأنه سيتواصل مع مركز الشرطة حال استمرار المشادة، إلا أن الخلاف تطور بصورة مفاجئة، بحسب روايته.

وأوضح المحامي أن السيدة هددته بتحرير محضر ضده، قبل أن تتجه نحوه وتعتدي عليه من الخلف، مشيرًا إلى أنها أمسكت بأذنه وحاولت عضها، ما تسبب في إصابته.

وأكد أنه لم يتوقع أن يتطور الخلاف بهذه الصورة، مشيرًا إلى أنه حرر محضرًا بالواقعة لدى الشرطة.

قرار النيابة في مشاجرة قويسنا

وبعد عرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل السيدة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات المشاجرة وأسبابها.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية، في ضوء نتائج التحريات وأقوال أطراف الواقعة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، وسط اهتمام بتفاصيل المشاجرة التي وقعت في قرية شمنديل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية، دون استباق ما ستسفر عنه التحقيقات أو الجزم بمسؤولية أي طرف قبل صدور قرار نهائي من الجهات المختصة.

ومن جانبها، كشفت المتهمة في واقعة عض أذن محامٍ والتعدي على زوجته بمحافظة المنوفية، تفاصيل المشاجرة التي شهدتها قرية شمنديل التابعة لمركز قويسنا، موضحة أن الخلاف بدأ بسبب أسبقية ركوب سيارة أجرة.

وقالت المتهمة إن المحامي أخذ حقيبتها التي كانت تحتوي على أوراقها الثبوتية وبطاقاتها الائتمانية خلال المشاجرة، واحتفظ بها خلف ظهره، ما دفعها لمحاولة عض أذنه لإجباره على إعادة الحقيبة، مؤكدة أنها لم تكن تقصد إصابته.

وأضافت المتهمة: "هو نتش الشنطة وخباها ورا ضهره، بقوله هات الشنطة، مارضيش، ولف، فلما هو لف ركبت على ضهره، وفضلت أقول هات الشنطة".

وتابعت: "قولت أقرص ودنه قرصة صغيرة علشان يسيب لي الحاجة، ماكنش في نيتي حاجة، قولت أخد حتة صغننة قرصة ودن بسناني يعني، أنا ماتخيلتش الموضوع يوصل لكده".

وأوضحت أنه أثناء محاولتها الوصول إلى أذن المحامي، ألقى الحقيبة في الاتجاه الآخر، فسقطت أسفل السيارات، قائلة: "وأنا بوطي عليه أجيب ودنه راح هو رامي الشنطة الناحية التانية، جت تحت العربيات، ساعاتها ماشوفتش مين اللي جابلي الشنطة".

قويسنا المنوفية قرية شمنديل مشاجرة قويسنا مركز قويسنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

الذهب

دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر

معتمد جمال

الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي

ترشيحاتنا

وزارة الإسكان

تخصيص 11 وحدة صناعية بمزاد علني بالعاشر من رمضان

الأسهم الأوروبية تتراجع مع هبوط البنوك ومبيعات السندات وارتفاع النفط يضغطان على الأسواق

الأسهم الأوروبية تتراجع مع هبوط البنوك ومبيعات السندات وارتفاع النفط يضغطان على الأسواق

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تتابع مستجدات العمل والمشروعات بمدينة العلمين الجديدة

بالصور

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد