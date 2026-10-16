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تهشم سيارة أسفل عقار.. انهيار شرفة مبنى سكني في محرم بك بالإسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تهشم سيارة أسفل عقار.. انهيار شرفة مبنى سكني في محرم بك بالإسكندرية

انهيار شرفة عقار بمحرم بك
انهيار شرفة عقار بمحرم بك
أحمد بسيوني

شهدت منطقة محرم بك وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، انهيار شرفة أحد العقارات السكنية بشارع شرف الدين، ما أسفر عن تهشم سيارة تصادف وجودها أسفلها، دون وقوع أي إصابات، فيما بدأت الجهات المعنية التعامل مع آثار الحادث وتأمين محيط العقار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من عقار سكني بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين انهيار شرفة العقار رقم 9، المكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وسقوط أجزائها على سيارة كانت موجودة أسفل المبنى، ما أدى إلى تهشمها، دون تسجيل أي إصابات بشرية جراء الواقعة.

وكشفت المعاينة أن العقار صادر بشأنه قرار ترميم، فيما جرى إخطار مهندس الحي المختص لمعاينة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتزامن مع بدء أعمال إزالة الأجزاء العالقة والخطرة من الشرفة، حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

انهيار شرفه عقار محرم بك الإسكندرية شرفة

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