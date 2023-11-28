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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مسئول برنامج التبادل الأكاديمي بجامعة "دوناريا دي چوس" يزور مركز تدريب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس زيارة من أدريانا بيترسكو مدير مكتب التبادل الأكاديمي (ايراسموس بلس ) بجامعة جالاتي (رومانيا)، فى إطار اتفاقية التعاون ايراسموس بلس بين الجامعتين للتبادل العلمي والثقافي وتطوير برامج بحثية مشتركة وبرامج دراسية للدراسات العليا وأيضاً تبادل الطلاب ،الأساتذة، الباحثين، والإداريين.

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وقد رافقت الدكتورة نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير، ادريانا بيترسكو في جولة تفقدية بمقر المركز بمبني IHUB وبصحبتها ‏من إدارة المنح والمشروعات كلاً من الدكتورة نهي الرافعي، ‏نائب مدير الإدارة ومنسق اتفاقيات ايراسموس بلس بجامعة عين شمس والدكتور عزيز شاكر، مساعد منسق اتفاقيات ايراسموس بلس.

وأشادت مسئولة مكتب Erasmus بجامعة جالاتي (رومانيا) بالتدريبات التي يعقدها المركز وخاصة برنامج "الإدارة الجامعية والقيادة " وهو البرنامج المؤهل لشغل وظيفة عميد كلية او معهد بالجامعات المصرية وأيضاً برنامج "لغة الإشارة" لموظفي الهيئة القومية للبريد المصري ضمن المبادرة الرئاسية لدمج ذوي الهمم وأبدت تطلعها لنقل تلك التجارب إلى جامعة جالاتي برومانيا.

جاءت تلك الزيارة ضمن جدول أعمال الزيارات التبادلية لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي بالجامعة ومركز التدريب والتطوير وبعض من كليات الجامعة ‏ومتحف الزعفران في إطار اتفاقية ايراسموس المشتركة بين الجامعتين.

زيارة مسئول برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس8
زيارة مسئول برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس8
زيارة مسئول برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس7
زيارة مسئول برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس7
زيارة مسئول برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس6
زيارة مسئول برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس6
زيارة مسئول برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس5
زيارة مسئول برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس5
زيارة مسئول برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس4
زيارة مسئول برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس4
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زيارة مسئول برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس3
زيارة مسئول برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس2
زيارة مسئول برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس2
زيارة مسئول برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس1
زيارة مسئول برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس1
زيارة مسئول برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس
زيارة مسئول برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس
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