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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعلن عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس).

أوضح الدكتور عبد الله سامى المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين، أن المنح مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية وفي أى من تخصصات الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي وكذا  في أى مجال من مجالات الإهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

وأشار إلى أن أخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات: الخميس الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٤.

وللمزيد من المعلومات عن مجالات المنحة وطريقة التقدم، برجاء زيارة الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/207

 


وكان قد انطلقت فعاليات ختام  الهاكاثون الأول للإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس تحت عنوان "عالم واحد، أهداف واحدة للتنمية المستدامة"

وذلك بحضور الدكتورة هبة شاهين القائم بعمل عميد كلية الإعلام، الدكتور عادل الصباغ مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال ،الدكتورة وئام محمود نائب مدیر مركز الابتكار و ريادة الأعمال ، الدكتورة سلوى سليمان القائم بعمل وكيل كلية الاعلام لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور  هشام الحريرى وكيلاً لكلية الزراعة لشختام فاعليات الهاكاثون الأول للإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس تحت عنوان " عالم واحد، أهداف واحدة للتنمية المستدامة"

 

 

حيث شرع مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة ASU-iHub بالتعاون مع إدراة رعاية الشباب بالجامعة متمثلة في إدارة النشاط العلمي والتكنولوچي في إطلاق الهاكاثون مطلع شهر سبتمبر وهو ما يعد تجربة استثنائية للأنشطة الطلابية من التخصصات المختلفة للمشاركة في حدث واحد لإيجاد حلول مبتكرة تحقق التنمية المستدامة، وتظهر عقلياتهم الإبداعية، وتعزز قدراتهم القيادية والعملية، كل ذلك في إطار رؤية مصر 2030.

وخلال كلمتها أشارت الدكتورة. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة الي أن الهدف من إنشاء مركز الإبتكار و ريادة الأعمال يتمثل في استفادة الطلاب وطرح افكارهم اياً كانت وكيفية تطبيقها واظهارها للنور وتقييمها وتطويرها وذلك داخل مبني متطور جميل وجذاب يليق بجامعة عين شمس وجميع طلاب الجامعات المصرية كما أشادت سيادتها بالعقول الشابة المبدعة، القادرة علي إحداث التغيير للأفضل للوطن.

وحثت  الطلاب علي تبني روح الفريق والعمل الدؤوب وتطوير الذات واكتشاف المهارات التي تؤهلهم لمجتمع رواد الأعمال.

وقد تم الأعلان عن الفائزين في مسارات المسابقة المختلف وتوزيع الجوائز المالية بحضور ا.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة تقديرا وتشجيعا من سيادتها للطلاب وافكارهم المبتكرة.

كما أشاد أ.د عادل الصباغ بالجهد المبذول من جميع الطلاب المشاركين خلال الهاكاثون، وأكد علي أهمية استمرار الطلاب في تطوير مشاريعهم لتصبح في قابلة للتطبيق قريباً.

كما رحبت د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار و ريادة الأعمال بالسادة الحضور ووجهت تحية لقيادات الجامعة علي دعمهم اللامحدود للمبتكرين ورواد الأعمال بالجامعة، مؤكدة علي الدور المتميز لمسئولي وحدات الإبتكار بالكليات وما يقوم به المركز من دعم للطلاب وتوجهت سيادتها بالشكر لرعاية الشباب بالجامعة لمشاركتهم وعلي رأسهم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أ.د ممدوح عبد العليم، أ. إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، أ. طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، أ. طلعت مدير النشاط العلمي والتكنولوجي وأ.أحمد عبد العزيز مشرف بإدارة النشاط العلمى برعاية شباب الجامعة لدورهم الهام في إنجاح فاعليات الهاكاثون الأول للإبتكار وريادة الأعمال متطلعين لإطلاق النسخة الثانية في العام القادم.

وقام د. إسلام عدلي بعرض موجز عن مخرجات الهاكاثون من مشروعات وأفكار تساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكيف أن هذه الأفكار فتحت أفاق جديدة للطلاب.

ومن الجدير بالذكر ان عالم واحد، أهداف واحدة للتنمية المستدامة هو شعار الهاكاثون الأول في جامعة عين شمس والذي يهتم بإيجاد حلول إبداعية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة و يعتبر تجربة استثنائية للأنشطة الطلابية من التخصصات المختلفة للمشاركة في حدث واحد لإيجاد حلول مبتكرة تحقق التنمية المستدامة لتظهر عقلياتهم الإبداعية، وتعزز قدراتهم القيادية والعملية .

وجاءت النتائج النهائية للمتسابقين كالتالى:
فاز فريق كلية الزراعة عن مشروع AQUA pro بالمركز الأول ومكافأة مالية قدرها ٤٠٠٠ جنيهاً للطالبات ريم أحمد ، زينب محروس ، جهاد سيد ، هبة سعيد

وجاء بالمركز الثانى فريق كلية الزراعة عن مشروع Qatfa ومكافأة مالية قدرها ٣٠٠٠ جنيهاً للطلاب عبد الرحمن محمد ، سلمى عصام ، يوسف جمال، عبد الرحمن الحسينى

وجاء بالمركز الثالث كلية طب الأسنان عن مشروع
the patient's application
وهو تطبيق يسهل الوصول بين طالب اسنان والمريض في الكلية بصورة منظمة ضم الفريق الطلاب كريم فوزى ، روان خالد ، عمرو عبد الناصر ، احمد اسامة.

وجاء بالمركز الرابع فريق كلية البنات Full stop team للطلاب شهد إيهاب، اسراء احمد ، نادرة محمد ، خلود محمود ، وامنية عطية عن مشروع البرنامجيات لذوى الإحتياجات الخاصة ينظمة وحدة الابتكار داخل كلية البنات بمشاركة كلية تمريض جامعة بنها.

اما المركز الخامس ففاز به فريق كلية الحقوق Next Generation Team للطلاب أحمد محمد ، أميرة محروس، أروى محمد ، زينب محروس عن مشروع مبادرة " قانونك في جيبك.. مجالك في ايدك" مبادرة تعليمية تهدف إلى تمكين كل الخريجين بمعرفة شاملة للقوانين المتعلقة بمجالات عملهم و ذلك سيساهم في تجنب الأخطاء القانونية والمشكلات المحتملة في مكان العمل وضمان استفادتهم القصوى من تجربتهم الوظيفية.

Jobs Education الابتكار التعليم والطلاب الدكتورة غادة فاروق تكنولوجيا المعلومات جامعة عين شمس

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