محمد سليمان: وثائق الرئيس الراحل أنور السادات متاحة للجمهور بمتحف مكتبة الإسكندرية

كشف الدكتور محمد سليمان، نائب مدير مكتبة الإسكندرية ورئيس قطاع التواصل الثقافي، عن تنوع المتاحف والمقتنيات الفنية داخل المكتبة، موضحًا أنها تضم نحو 600 مقتنى فني أصلي من أعمال كبار الفنانين المصريين، إلى جانب 16 معرضًا دائمًا للفنون التشكيلية داخل أروقتها.

وأكد سليمان أن جميع الوثائق الخاصة بالرئيس الراحل أنور السادات، الموجودة في المتحف، متاحة أمام الجمهور، بما يتيح للزوار الاطلاع عليها.

وأوضح نائب مدير مكتبة الإسكندرية أن المكتبة تضم متاحف متخصصة في تاريخ العلوم، تتناول نشأة العلوم المختلفة، وكيفية ظهور علم الرياضيات وتطور النظريات العلمية، إلى جانب المعروضات والمتاحف الفنية.

وأشار إلى وجود متحف للفنان شادي عبد السلام، يهتم بالجانب الفني، مؤكدًا أن تنوع المتاحف والمعروضات يتيح تلبية اهتمامات مختلفة، بما يتناسب مع اختلاف أذواق الزوار وفئاتهم العمرية.

وأضاف سليمان أن قطاع التواصل الثقافي يهتم بالمقتنيات الفنية، خاصة أعمال الفن التشكيلي، موضحًا أن المكتبة تضم نحو 600 عمل فني أصلي يعود إلى كبار الفنانين المصريين.

وأشار إلى أن هذه المقتنيات تُعرض من خلال تنظيم 16 معرضًا دائمًا للفنون التشكيلية داخل أروقة مكتبة الإسكندرية.