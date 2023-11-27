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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. رضا حجازي: 70% من الدول الفقيرة والمتوسطة لا يجيد أطفالها القراءة.. الأوراق المطلوبة وإجراءات التعاقد مع المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم: 70% من الدول الفقيرة والمتوسطة لا يجيد أطفالها القراءة


 


شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، في "مؤتمر الخبراء الإقليمي لتعزيز اللغة العربية في التعليم لبناء مجتمعات أكثر شمولاً” ، الذي تنظمه الجامعة الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية والمكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو في بيروت.


قرار جديد من التعليم بشأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج 2024"


 

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا عاجلا بشأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج 2024 " الخاصة بالطلبة المصريين فى الخارج .

 


جامعة حلوان تواصل تأهيل طلابها للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية


تواصل جامعة حلوان جهودها في تأهيل طلابها للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية؛ حيث نفذت كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، برنامجًا تدريبيًا لتأهيل طلاب وطالبات الكلية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

 


الأوراق المطلوبة وإجراءات التعاقد مع المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بمطروح


أكد  عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية أنهت كافة الإجراءات  التنفيذية الخاصة بالتعاقد مع المقبولين بمسابقه الـ ٣٠الف معلم  الدفعة الاولى معلم مساعد تخصص (معلم فصل ورياض اطفال) الصادر بهم القرار الوزارى رقم ١٩٠ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٤ .


 


90 جامعة إنجليزية في شراكة مع مصرية تسهم في تأهيل خريجيها لسوق العمل.. وتطوير البرامج الأكاديمية


 


قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق ،إن هناك أكثر من 90 جامعة إنجليزية تعاونت مع جامعات مصرية لتأسيس شراكات تعليمية تهدف إلى تطوير التعليم العالي وتأهيل الخريجين لسوق العمل،مشرا  إلى أهمية هذه الجامعات والشراكة معها في توفير فرص تعليمية متقدمة وتحسين فرص العمل للخريجين.

 

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