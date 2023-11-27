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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأوراق المطلوبة وإجراءات التعاقد مع المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بمطروح

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح خلال احدا الجولات

أكد  عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية أنهت كافة الإجراءات  التنفيذية الخاصة بالتعاقد مع المقبولين بمسابقه الـ ٣٠الف معلم  الدفعة الاولى معلم مساعد تخصص (معلم فصل ورياض اطفال) الصادر بهم القرار الوزارى رقم ١٩٠ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٤ .

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وأشار  إلى أنه سيتم استلامهم العمل بعد التوزيع على الإدارات التعليمية التى تعانى عجزا صارخا في تلك التخصصات وذلك فى ضوء تعليمات  الدكتور رضا حجازى  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتنفيذاً لتوجيهات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن  المسوغات المطلوبة للفائزين الذين اجتازوا مسابقة الـ30 ألف معلم للتعاقد على وظيفة معلم مساعد:
- أصل المؤهل الدراسي .
- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر. 
- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لمديرية التربية والتعليم. 
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- إقرار من المرشح للتعاقد أمام مسؤول إدارة الموارد البشرية وموقع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي خلال الأربع سنوات السابقة.
- قرار من المجلس الطبي بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، والخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.
- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية الشهادات الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ، والتي تفيد باجتياز القبول للمعلمين والمعلمات المساعدين، واعتبارها شرط أساسي من ضمن مسوغات التعاقد وسيتم وضعها بمعرفة الإدارة ضمن مسوغات التعاقد.
الجدير بالذكر أن الشهادة المؤمنة مستند أساسى للتعاقد مع المعلمين الجدد.


وأوضح شحاته أن تسليم خطابات التعيين لمعلمات رياض الأطفال وفق المواعيد سيبدأ صباح غدا الثلاثاء ٢٨ نوفمبر وحتي الخميس ٣٠ من الشهر الجاري مضيفاً أنه سيتم توقيع العقود لمعلمي الفصل يوم الأحد المقبل الموافق ٣ ديسمبر المقبل وحتي الثلاثاء ٥ من ذات الشهر كذلك تسليمهم خطابات التعيين على الادارات التعليمية .


وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإسماعيل جاتو وكيل المديرية ورئيس اللجنة المختصة ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومسئولي التعليم العام والتنسيق والتنمية البشرية عرفانا بالجهد المبذول خلال المرحلة الماضية لإنهاء هذا الملف.

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