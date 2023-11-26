بحضور أطياف مطروح.. مؤتمر حاشد لحماة الوطن دعما للسيسي في الانتخابات الرئاسية|شاهد

عقدت أمانة محافظة مطروح بحزب حماة الوطن ، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا علي كورنيش مدينة مرسى مطروح ، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وحضر المؤتمر اللواء أحمد العوضي النائب الأول لحزب حماة الوطن ، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، والنائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب ، أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لحزب حماة الوطن ، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن .

وشارك في المؤتمر ممثلون من تحالف الحملة الرسمية للرئيس السيسي ، من أحزاب مستقبل وطن ، ومصر أكتوبر ، حياة كريمة ، والتحالف الوطني للعمل الاهلي ، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة مطروح ، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والامانات النوعية ، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي المحافظة ، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على شهداء الشعب الفلسطيني، وعرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

موتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسي

موتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسي