عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح:المشاركة في الانتخابات مسئولية وواجب وطني للتصدي لكافة التحديات الخارجية

فاعليات المؤتمر
فاعليات المؤتمر

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المشاركة في الانتخابات مسئولية وواجب وطني وحق لكل مواطن مصري كفله له الدستور وانتصار لإرادة الشعب المصري والحفاظ على مكتسباته وتأكيد القدرة على التصدي لكافة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن.

منطقة مطروح الأزهرية تدرب 23 إخصائي مكتبات على الحاسب الآلي وتطبيقاته

عاصفة ترابية تضرب مدن مطروح .. صور


جاء ذلك خلال استضافة محافظة مطروح لفعاليات مؤتمر (صوتك مستقبلك... أنزل شارك) الذي نظمته الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع محافظة مطروح بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وكلا من النائبة سحرعيد والنائبة فتحية السنوسي والدكتور أم العز بريك مدير الإدارة العامة لإعلام مطروح والإسكندرية والعمدة عبد الكريم أبو خريطة عن مجلس العمد والمشايخ وعدد من العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية والدينية عن الأزهر والكنيسة والأوقاف والمرأة والشباب بالمحافظة.


كما حاضر خلال المؤتمر كل من الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس إدارة مؤسسة القادة والدكتور وحسين عيد أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح محاضرة بعنوان (الاستحقاقات الانتخابية ومستقبل الجمهورية الجديدة)


ودعا محافظ مطروح جميع أبناء مطروح حماة البوابة الغربية المصرية إلى المشاركة كخير عنوان لتكاتف المصريين وتلاحمهم.


وأشار إلى أن 342 ألف صوت ينظر إليهم أبناء مصر جميعا. ليس بعددهم بالمقارنة مع باقي محافظات مصر ولكن تقديرا واستكمالا لما أثبتوه من وطنية ووفاء ورد للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن مؤكدا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني في أبهى صورة.


وقد تخلل المؤتمر كلمات أكدت على أهمية التوعية ودور الإعلام في الحث والتوعية على أهمية المشاركة السياسية ووعى كل مواطن كمسئولية للجميع عن استقرار مسيرة الوطن والتنمية والحفاظ عليه أمام كافة التحديات.
 

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

سقوط مدن كبرى..تحذير أمريكي عاجل من مصير أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

ترشيحاتنا

قرار تمناه الجميع| وزير التموين يظهر العين الحمراء بسبب أزمة السكر.. حكاية 10 أيام ينتظرها المصريون

مارس المحاماة ليوم واحد ورافق خالد صالح في مرضه.. محطات من حياة طارق عبد العزيز

وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول السفينة الإسرائيلية المختطفة قبالة اليمن

قبل احتجازها..سفينة بحرية أمريكية تحذر ناقلة النفط سنترال بارك من تجاهل تهديدات الحوثيين

تقارير إسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة

إعلام عبري: توقعات بإطلاق سراح الدفعة الثالثة من الرهائن قريبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الجريء.. شاهد رشا مهدي تثير الجدل في أحدث ظهور

اعرف هتحافظ على فلوسك إزاي| أعلى 5 شهادات ادخار بالبنوك المصرية.. الحل الأمثل

بـ روب أبيض .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام|شاهد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

فيديو

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ