محافظ مطروح:المشاركة في الانتخابات مسئولية وواجب وطني للتصدي لكافة التحديات الخارجية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المشاركة في الانتخابات مسئولية وواجب وطني وحق لكل مواطن مصري كفله له الدستور وانتصار لإرادة الشعب المصري والحفاظ على مكتسباته وتأكيد القدرة على التصدي لكافة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن.



جاء ذلك خلال استضافة محافظة مطروح لفعاليات مؤتمر (صوتك مستقبلك... أنزل شارك) الذي نظمته الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع محافظة مطروح بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وكلا من النائبة سحرعيد والنائبة فتحية السنوسي والدكتور أم العز بريك مدير الإدارة العامة لإعلام مطروح والإسكندرية والعمدة عبد الكريم أبو خريطة عن مجلس العمد والمشايخ وعدد من العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية والدينية عن الأزهر والكنيسة والأوقاف والمرأة والشباب بالمحافظة.



كما حاضر خلال المؤتمر كل من الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس إدارة مؤسسة القادة والدكتور وحسين عيد أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح محاضرة بعنوان (الاستحقاقات الانتخابية ومستقبل الجمهورية الجديدة)



ودعا محافظ مطروح جميع أبناء مطروح حماة البوابة الغربية المصرية إلى المشاركة كخير عنوان لتكاتف المصريين وتلاحمهم.



وأشار إلى أن 342 ألف صوت ينظر إليهم أبناء مصر جميعا. ليس بعددهم بالمقارنة مع باقي محافظات مصر ولكن تقديرا واستكمالا لما أثبتوه من وطنية ووفاء ورد للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن مؤكدا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني في أبهى صورة.



وقد تخلل المؤتمر كلمات أكدت على أهمية التوعية ودور الإعلام في الحث والتوعية على أهمية المشاركة السياسية ووعى كل مواطن كمسئولية للجميع عن استقرار مسيرة الوطن والتنمية والحفاظ عليه أمام كافة التحديات.

