منطقة مطروح الأزهرية تدرب 23 إخصائي مكتبات على الحاسب الآلي وتطبيقاته

تابع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس منطقة مطروح الأزهرية فعاليات البرنامج التدريبي، لتنمية مهارات «٢٣» إخصائي مكتبات، على استخدامات الحاسب الآلي وتطبيقاته، بقاعة التدريب، بديوان عام المنطقة ولمدة أسبوع.



وأكد رئيس منطقة مطروح الأزهرية أهمية التدريب لتعزيز وتطوير خبرة ومهارة إخصائي المكتبات، في إنشاء قواعد البيانات والفهرسة، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب من خدمات وأنشطة المكتبات والمعلومات، بشكل يتناسب مع فئاتهم العمرية المختلفة.



شهد انطلاق البرنامج الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية بالمنطقة، حيث طالب المتدربون بضرورة الاستفادة القصوى من تلك البرامج، لتنمية مهاراتهم العملية بما يخدم العملية التعليمية.