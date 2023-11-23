تجهيز 200 لجنة انتخابية.. تعرف على استعدادات مطروح للانتخابات الرئاسية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تكثيف استعدادات المحافظة لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع إجراؤها أيام 10 و11 و 12 من شهر ديسمبر القادم، وذلك بعدد 149 مركزا انتخابيا و200لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية بالإضافة إلى 19 مركزا انتخابيا للوافدين بإجمالي 35 لجنة انتخابية.

وأشار شعيب إلى أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 342186 ناخباً.

وأكد المحافظ على أهمية نشر الوعي وتشجيع وتحفيز المواطنين على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الانتخابي كونه واجباً دستورياً ، مشدداً على رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية كافة المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

فيما وجه المحافظ بضرورة التأكيد علي النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتهيئة الأجواء العامة بما يضمن سير العملية الانتخابية بمحافظة مطروح بالمظهر اللائق والمشرف الذى يليق باسم مصر .