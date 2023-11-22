الشباب والرياضة تطلق قافلة متكاملة للنشء بمحافظة مطروح

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، قافلة رياضية متكاملة ( توعية ، أنشطة رياضية وترويحية ) للنشء بمركز شباب وادي الرمل بمحافظة مطروح.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بالنشء والشباب وجعل الرياضة أسلوب حياة، والاهتمام بالأنشطة الرياضية داخل الهيئات الرياضية والشبابية، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتضمنت القافلة عدد من المجالات المختلفة فى جميع الأنشطة "الرياضية- الثقافية- الفنية- الإجتماعية"، وحاضر في الندوة الدينية ضمن مبادرة التوعية الدينية و الاخلاقية "قيمنا من تراثنا" ، فضيلة الشيخ عبدالرازق أحمد محمد الباجورى.



