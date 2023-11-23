صحة مطروح تنفذ مناورة إخلاء جزئي ناجحة بالمستشفى العام

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأنه تم تنفيذ مناورة إخماد حريق وإخلاء جزئي بمستشفى مطروح العام ، الأربعاء، تحت إشراف مديرية الصحة بمطروح.

وبالتعاون مع الحماية المدنية بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح وهيئة الإسعاف، للتدريب على الإخلاء الآمن تحت إشراف العقيد مصطفي مكاوي، إدارة الحماية المدنية، وفريق كبير من الحماية المدنية والدفاع المدني.

و تم عمل اخلاء جزئى للمستشفي من الموظفين والمرضى في زمن قياسى واشاد جميع الحضور بواقعية المناورة وتنظيمها الجيد.

واوضح وكيل وزارة الصحة أنه جرى الدفع بسيارات إسعاف وإطفاء للتدريب الفعلي في مستشفى مطروح العام، بحضور الدكتور صبرى شعبان مدير المستشفي والدكتور محمود سالم مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والدكتورة أميرة صابر عضو إدارة المستشفيات بمديرية الصحة و عاصم النحاس المسؤل الإعلامي للمديرية، وفريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى وأعضاء غرفة الطوارئ بالمستشفى والعاملين.

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ مناورات اخلاء جزئي لمستشفى الأطفال التخصصى ومستشفي سيوة المركزى خلال الفترة الماضية.

و أكد وكيل وزارة الصحة على ضرورة استمرار تلك المناورات على مستوى جميع المستشفيات لرفع المستوى المهاري للعاملين وتدريبهم على كيفية التعامل في حالات الكوارث.

واكد على ان نجاح المناورة و تنفيذها في وقت قياسي دليل على الاستعداد الجيد والتعاون المثمر من العاملين وذلك بشهادة مسؤولي الدفاع المدني والاسعاف والذين ابدوا اعجابهم بالدقة في تنفيذ المناورة.

وفي نهاية المناورة قام الدكتور وكيل الوزارة بتوجيه الشكر لجميع الفرق المشاركة ولمسئولي الدفاع المدني والاسعاف وجميع المشاركين من الفريق الطبى والادارى ب المستشفى وفريق اشراف المديرية.