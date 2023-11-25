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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجربة حية لمواجهة السيول والحرائق بمطروح

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت، بروفة لمدى الاستعداد والجاهزية للمعدات والأفراد في مواجهة عدد من سيناريوهات للأزمات والطوارئ وذلك من خلال التشغيل التجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمطروح، وما يتيحه من إمكانات وتكنولوجيا متطورة في التعامل الأزمة بدءا من تلقي البلاغات والتنسيق في التعامل مع جميع الجهات.

وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، واللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والمهندس حسين السنيني القائم بأعمال السكرتير العام المساعد، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ورؤساء عدد من القطاعات التنفيذية والأمنية من الحماية المدنية والمطافئ والمرور وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية في مواجهة سيناريوهات الأزمة المقترحة.

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حيث شهد محافظ مطروح، مقترح سيناريو لسرعة التعامل والتنسيق بين جميع الجهات لمواجهة أزمة سيول بالكيلو ٤بحى الزهور، ونشوب حريق بمجمع مخابز الكيلو ٧، وكيفية المواجهة وسرعة التعامل مع الموقف والتعقيب لتلافي الملاحظات.

كما شهد محافظ مطروح، اصطفاف وجاهزية المعدات والسيارات والأفراد لجميع الجهات المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة بالمحافظة منها مجلس مدينة مرسي مطروح وسيوة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والإطفاء، والإسعاف  كما شهد أيضا متابعة أعمال تنفيذ محطة تحلية مياه البحر الرميلة.

وأشاد محافظ مطروح، بالتنسيق والجاهزية مع التشديد على تلافي عدد من الملاحظات بما يساعد على سرعة المواجهة والتعامل مع الأزمات المختلفة وكذلك الظهور بالشكل اللائق.

محافظ مطروح خلال الاجتماع 
محافظ مطروح خلال الاجتماع 
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