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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يشيد بدور الهيئة العامة للاستعلامات في مجال التوعية والتثقيف

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال استقبال الهيئة لعامة للاستعلامات

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدور الهيئة العامة للاستعلامات في مجال التوعية والتثقيف على مستوى محافظات الجمهورية وخاصة مطروح، مع جهود مركز الإعلام بالمحافظة ودوره في التواصل المستمر مع كافة الفئات بالمجتمع بمطروح.

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جاء ذلك خلال استقبال محافظ مطروح اليوم السبت، الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، يرافقه الدكتور رمضان عرفة مدير عام مراكز النيل، الدكتور أحمد ضاحي مدير العلاقات العامة والمراسم بقطاع الإعلام الداخلي، وبحضور الدكتورة أم العز بريك مدير عام إعلام الإسكندرية ومطروح بالهيئة.


ورحب محافظ مطروح بضيوف المحافظة مع الإشادة بدور الهيئة في التواصل المستمر وعقد العديد من ندوات التوعية والتثقيف في العديد من المجالات، ومنها الإعداد لعقد مؤتمر غدا الأحد بحضور رئيس الإعلام الداخلي للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية الشهر القادم ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة خلال أكتوبر ونوفمبر بعنوان (صوتك مستقبلك... أنزل شارك) للحث على المشاركة كمسىؤولية وواجب وطني.


بينما أكد رئيس الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات أنه جار توسيع وتكثيف جهود الهيئة بمطروح مع مقترح دعم مكتبات المحافظة في مرسي مطروح وسيوة بمزيد من الكتب التي تصدرها الهيئة، والمشاركة في إعداد مزيد من دورات التدريب للجهات المشاركة في جهود التوعية والتثقيف لتنمية المهارات وكيفية التعامل مع المواقف خاصة الأزمات والطوارئ.


بينما أهدى رئيس الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات درع الهيئة لمحافظ مطروح تقديرا لجهوده وما يبذل من أجل تحقيق التنمية في كافة المجالات بالمحافظة.


كما تم إهداء عدد من الكتب والمجلات والنشرات الدورية ونسخة من الدستور المصري باللغة العربية والأجنبية التي تصدرها الهيئة.

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