مرور مفاجئ لوكيل صحة مطروح على مستشفى التوليد للتأكد من الانضباط الإداري

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى التوليد والصحة الإنجابية وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية.

وتفقد قسم العمليات والعناية المركزة والعيادات الخارجية وقسم الاستقبال متابعا الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

والتقى "سالم" بعدد من المرضى والمترددين وتابع تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم .

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة علي كافة المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.