ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة وإصابة 4 أجانب بمطروح

حصل "صدى البلد عل أسماء مصابي الحادث الذي وقع اليوم السبت إثر حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح، الإسكندرية والذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص جميعهم أجانب من دولة أوزباكستان بإصابات متنوعة.



واستقبل مستشفى رأس الحكمة 4 مصابين وهم:" سهرات ن. ا تعاني اشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالجمجمة، عبد الواحد ه. س- مصاب بجروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، على ب. ع مصاب باشتباه كسر بالكتف اليمنى وجروح متفرقة، عمر. د مصاب بجروح متفرقة بالجسم "، وجميعهم من أوزباكستان.

كانت غرفة عمليات طياري مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بانقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي أمام قرية رأس الحكمة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبل مستشفى رأس الحكمة 4 مصابي جميعهم من دولة أوزباكستان وتم تقود يم الإسعافات الأولية لهم.