قرار جديد من التعليم بشأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج 2024"

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا عاجلا بشأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج 2024 " الخاصة بالطلبة المصريين فى الخارج .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبناؤنا في الخارج من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال المستوى الثاني ( KG2 ) ، فقد وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إجراء امتحان تحديد مستوى في منهج المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال KG1 للتلاميذ الراغبين في التقدم لامتحانات المستوى الثاني من مرحلة رياض الأطفال [KG2] المستوفون لسن القبول بها ولم يحصلوا على شهادة اجتياز KG1 العام الماضي ، وذلك مقابل رسم أداء الامتحان المقرر 150 دولارا أمريكيا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد هذا الامتحان خلال شهر ديسمبر القادم على منصة أبناؤنا في الخارج ، وبعدها يحصل التلميذ على شهادة تحديد مستوى ل KG1 .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه يمكن لهؤلاء التلاميذ التسجيل في المستوى الثانى من مرحلة رياض الأطفال هذا العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م وذلك مقابل دفع رسم أداء الامتحان لـ KG2 المقرر لجميع الطلاب وفق إعلان التقدم .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في هذا الإطار نوجه عناية أولياء الأمور إلى أنه تم تعديل سن القبول لمرحلة رياض الأطفال للمستوى الأول والثانى ليكون على النحو المبين بعد حتى يكون ضمن اشتراطات التقدم والتسجيل على المنصة:

المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال KG1 : أربعة سنوات حتى خمس سنوات إلا يوم ويتم حساب سن التلميذ في أول أكتوبر ٢٠٢٣م ) .

المستوى الثاني من مرحلة رياض الأطفال KG2 : خمس سنوات حتى ست سنوات الا يوم يتم حساب سن التلميذ في أول أكتوبر ٢٠٢٣م ) .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم طرح ملف تقييم الأداء لهذا الامتحان في المنصة طبقا للجدول الذي سيتم إعلانه .

مواعيد امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، مواعيد امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :

- موعد بدء امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 "الفصل الدراسي الأول" : السبت 13 يناير 2024

- موعد بدء امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 "الفصل الدراسي الثاني" : السبت 25 مايو 2024

- موعد امتحانات ابناؤنا في الخارج الدول الثاني بداية من السبت 6 يوليو 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 سيتم عقدها وفقا للجداول التي سوف تصدرها الإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 ، حيث تقرر أن تكون رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 قدرها 150 دولار امريكي، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الالكترونية لابنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه سيتم فتح الموقع للتسجيل في أوائل شهر نوفمبر ۲۰۲۳ ، وتمثلت الخطوات المعلنة فيما يلي :

إنشاء حساب خاص به على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط

https://sabroad.emis.gov.eg

تحديد عدد الأبناء المتقدمين لاداء امتحانات ابناؤنا في الخارج من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر سداد مبلغ 150 دولار أمريكي لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الالكتروني لولي الأمر، وتطبق الشروط والأحكام.



تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة ورفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF ، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.

المتابعة الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية لامتحانات أبناؤنا في الخارج للتأكد من وصول المستندات إلى المسئولين عن امتحانات أبناؤنا في الخارج مع متابعة البريد الالكتروني.

في حالة تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسئول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة للطلاب الجدد) .



عنوان الإدارة العامة للامتحانات: 16 شارع أمین سامى متفرع من شارع قصر العيني بجوار عمارات العرايس - المنيرة - السيدة زينب .



في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أو

عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسئولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم، ولا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج.