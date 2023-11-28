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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الإسكندرية يحث المجتمع الأكاديمي على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد إجتماع مجلس الجامعة اليوم الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣، على ضرورة حث جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على المشاركة فى الاستحقاق الدستوري القادم والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية أيام ١٠، ١١، ١٢ ديسمبر المقبل، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الوطن، وإسهاما مهماً في العملية الديمقراطية.

 

وطالب عمداء الكليات بتشجيع الطلاب ليكونوا إيجابيين، والإدلاء بأصواتهم الانتخابية بكل وضوح وشفافية، ورفع الوعي التثقيفي والسياسي لديهم للمشاركة في العملية الديموقراطية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأشار إلى إطلاق سلسلة من الفعاليات خلال الفترة المقبلة تتضمن قيام اتحاد طلاب الجامعة تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بتنفيذ نشاط طلابى بعنوان " اعرف لجنتك .. انزل شارك .. كن إيجابياً "  يتم من خلالها توفير خدمة تحديد أماكن الاقتراع والتعرف على اللجنة الانتخابية من خلال الرقم القومى المتاحة على قاعدة البيانات الانتخابية، وذلك بهدف تعزيز الوعي وحث الطلاب على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم القادم، وقيامهم بدورهم في بناء مجتمعهم بشكل بارز من خلال المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في استكمال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 وفى إطار حرص الجامعة على إتخاذ خطوات جادة نحو الارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي لتحقيق مستوى عالي من التميز، أكد رئيس الجامعة على الاستمرار في خطة تطوير المعامل وتقوية البنية الأساسية للعملية البحثية والتعليمية لها ورفع القدرات المعملية بها.

ووافق المجلس على تخصيص عدد ٥٠٠ منحة دراسية بتخفيض قدره ٥٠% لطلاب الدبلومات للعام الأكاديمي 2023/2024.

وكرم المجلس الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، بمناسبة انتهاء فترة عمادته بالكلية، مشيداً بأداءه وجهده المتميز خلال فترة عمله لخدمة الكلية.

ووافق المجلس على إنشاء برنامج الماجستير المهني بكلية التربية الرياضية للبنات تحت مسمى " ادارة الرياضة المدرسية".

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ووافق المجلس على تجديد إتفاقية التعاون العلمي فى مجال الدراسات العليا والبحوث بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الصيدلة) وجامعة ميريلاند الأمريكية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الطب) والمجلس القومي للمرأة، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية(كلية الطب) بين وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الخدمات الطبية، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية(كلية التربية) وكل من مدارس صقر للغات ومؤسسة مدينة بشاير الخير وبطريركية الأقباط الأرثوذكس، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية (مركز تميز المياه) وكل من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة مياه الشرب بالإسكندرية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية ( معهد البحوث الطبية) وبين مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وتجديد الإتفاقية بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية والمتعلقة بمركز الإسكندرية للدراسات الهلنستية بالمكتبة والتي تمنح جامعة الإسكندرية من خلاله دبلوم الدراسات العليا ودرجتى الماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلنستية.

ووافق المجلس على الإهداء المقدم من جامعة أوكلاهوما الأمريكية لكلية العلوم وهو عبارة عن جهاز علمى خاص بالكشف عن حالات الأرض والآبار المتقاطعة والمياه قيمته مليون ونصف مليون جنيه مصري، للإستفادة العلمية منه بقسم الجيولوجيا بالكلية، والإهداء المقدم من محمد شيرين حسن عباس عضو مجلس إدارة شركة سيف فارما للمستحضرات الدوائية وهو عبارة عن جهاز شعب هوائية فيديو قيمته مليون جنيه.

ووافق المجلس على ترقية ٢٤ عضو هيئة تدريس، ١٠ إلى وظيفة أستاذ، و ١٤ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ١٩ مدرس، ومنح ٦٢ درجة دكتوراه، و١٠٢ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

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