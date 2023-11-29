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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أفضل علاج للقولون والانتفاخ

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبري خبير التغذية عبر صفحته على موقع فيسبوك،  أفضل علاج للقولون والانتفاخ..
1. اليانسون
يساعد اليانسون على التخلص من الغازات بصورة كبيرة، كما أن اليانسون من أهم مشروبات الأعشاب الساخنة التي تمنح المعدة شعوراً بالراحة، فقط كل ما عليك هو تناول اليانسون مغلياً لتحقيق أفضل النتائج.
2. بذور الشمر
يعتبر الشمر من أهم المواد الغذائية التي تندرج تحت قائمة أفضل علاج للقولون والانتفاخ، كما تعمل أيضاً على القضاء على الغازات، وهي مفيدة كذلك في إدرار البول، وبالتالي الشعور بالمزيد من الراحة.
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وبذور الشمر من أهم الأعشاب المفيدة في تحسين أداء الجهاز الهضمي، ويمكن مضغ بعض بذور الشمر على الريق يومياً، أو تناول مغلي بذور الشمر للتخلص من آلام القولون وأعراض الانتفاخ.
3. النعناع
يساعد النعناع على العلاج السريع من الانتفاخ والتخلص من آلام القولون المصاحبة للمرض، حيث يحتوي النعناع على زيت المنثول المفيد في طرد الغازات، ويعمل كذلك على زيادة راحة واسترخاء الجسم.
كما أن النعناع له دور كبير في التخفيف والحد من تشنجات المعدة وتشنجات المرارة، ويمكن مضغ أوراق النعناع أو تناول مغلي النعناع المحلى بعسل النحل لعلاج القولون والانتفاخ.
4. الزنجبيل لعلاج آلام البطن والقولون
الزنجبيل من أهم الأعشاب الطبيعية المفيدة في علاج آلام البطن، وهو يعمل على علاج الانتفاخ، بسبب احتواء الزنجبيل على المواد اللاذعة مثل الجنجرول المفيدة في علاج التهاب المعدة.
كما أن الزنجبيل له القدرة على تطهير الأمعاء، حيث يمكنك إضافة القليل من الزنجبيل المبشور إلى كوب من الماء المغلي، ثم تغطيته لمدة 5 دقائق، وتناوله مع تحليته بعسل النحل وإضافة القليل من عصير الليمون إليه.
5. الحلبة
تعمل الحلبة على التخلص من الأعراض المصاحبة للقولون والانتفاخ، وتسهل عملية الإخراج، ويمكنك تناول مغلي الحلبة يومياً للقضاء على الانتفاخ ولعلاج القولون.
6. العسل الأسود
العسل الأسود يستخدم في علاج الانتفاخ والتخلص من مشاكل القولون، كما يعمل على الوقاية من الكثير من الأمراض الأخرى، ويمكن تناول ملعقة كبيرة من العسل الأسود يومياً على الريق للتخلص من مشكلات القولون والأمراض المختلفة.
7. بذور الكتان
بذور الكتان تعتبر من أفضل علاجات القولون والانتفاخ المصاحب له، فهي تعمل على التخفيف من الغازات، ولها قدرة على تهدئة الأمعاء، ويمكنك إضافة بذور الكتان إلى أطباق السلطة والأطعمة المختلفة الأخرى...........
 

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