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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خالد الجندي : البنيان الجسماني للبشر يعدّل فى الجنة | فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال" مع عدد من الشباب للمناقشة في أمور الدين. 

خالد الجندي: سيحدث تعديل فى البنيان الجسماني للبشر فى الجنة 

وسأل الشباب، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "هل كان سيدنا آدم وحواء كانوا مخلوقين بشكل وهيئة مختلفة، عندما ذكر القران الكريم، (وبدت لهما سوءاتهما)، وبالتالي ما نوعية الستر الذى كان يستر جسمهما؟"

وأجاب الشيخ خالد الجندي، قائلًا: "السوءة هي العورة لأنه يسوء المرء أن تظهر، الشجرة التى أكل منها آدم لا نعرف نوعها، والترتيبات البيولوجية على آدم لا يوجد عليها دليل في القرآن الكريم". 

وتابع: "لو كان آدم وحواء عندهم سوءة فهذا دليل أنها كانوا يعرفانها وكانت تستخدم، فى الجنة فى الآخرة لا يوجد بول وحيض وغيره، سيحدث تغيير فى البنيان الجسماني للبشر في الجنة، نحن نسمع عن العسل لكن الكيفية لا نعرف أكيد مختلفة ". 

هل الخطأ الواقع من النبي آدم عليه السلام غريزة إنسانية؟

قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال" مع عدد من الشباب للمناقشة في أمور الدين.

وسألت سها عادل، خريجة كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: هل الخطأ الواقع من النبي آدم عليه السلام، غريزة إنسانية أم الله سبحانه وتعالى جعل العصمة للأنبياء، أم أرد الله سبحانه وتعالى أن يحدث ذلك ليتعلم بني آدم مما حدث".

وأجاب الشيخ خالد الجندي، قائلًا: "نحن لا ننفي الطبيعة البشرية عن آدم، لأن أي نبي لابد أن تكون له طبيعة بشرية، وآدم عليه السلام عندما فعل هذه الخطئية هل كان نبيًا أم لم يبعث بالنبوة بعد، فإن كان قد قبل النبوة فلا يوجد مشاكل، والأرجح أنه كانت قبل النبوة".

وتابع: "لأن التكليف الإلهي لأدم بدأ بعد نزوله للأرض، وأصلًا آدم عمل الخطيئة ناسيًا، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه، وهذا ليس بخطأ وإن كان الفعل مخالف"، مستشهدت بقول الله سبحانه وتعالى: "رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا". 
وأضاف: "الفعل الخطأ له تبعات، يرفع عنه الاثم بالنسيان لكن له تبعات".

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