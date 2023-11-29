محافظ أسيوط يشيد بدور البنك الزراعي فى مساعدة الفئات الأكثر احتياجا

أشاد محافظ أسيوط عصام سعد بالدور الوطني المجتمعي الذي يقدمه البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك في المساهمه الفعالة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا ، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا .



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم /الأربعاء/ إبراهيم عطي الرئيس التنفيذي لأفرع البنك الزراعى المصري ؛ لبحث سبل التعاون في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن مبادرة البنك الزراعي ، لدعم الأسر الأكثر استحقاقًا على مستوى الجمهورية .



وأوضح سعد إنه تم - خلال اللقاء - استلام 50 كوبونا لأجهزة عرائس الكوبون الواحد يتضمن أجهزة "ثلاجة وغسالة وبوتاجاز" بالإضافة إلى 3 آلاف كوبون لصرف مواد غذائية بقيمة 200 جنيه للكوبون الواحد ، مشيدًا بمبادرة البنك الزراعي المصري والتي تأتي تماشيا مع المبادرات الانسانية التي تطلقها الدولة في كافة المجالات والقطاعات للوصول للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف القري والمراكز .



ومن جانبه ..قدم إبراهيم عطي الرئيس التنفيذي لأفرع البنك الزراعى المصري الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه لجهود البنك الزراعي المصري ، مشيدًا بالتعاون الكبير مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط في كافة مجالات التنمية التي ينفذها البنك ، وبصفة خاصة المسئولية المجتمعية تجاه المواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم وتقديم الرعاية الشاملة لهم.