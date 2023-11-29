عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من ركلة جزاء.. زيزو يتقدم للزمالك على فيوتشر بالدوري

زيزو
زيزو

تمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام.

وسجل زيزو الهدف في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابه لصالح سيف الدين الجزيري.

وبدأ اللقاء محاولات من فيوتشر لتسجيل هدف التقدم والذ هدد مرمى محمد عواد أكثر من مرة وإحرازه هدفه إلا انه تم إلغائه بداعي التسلل ومحاولات زمالكاوية ضعيفة على مرمى جنش.

 

وكان قد أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي  

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما .

خط الهجوم :إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي  وحاتم سكر و عمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار و محمود عبد الرازق " شيكابالا" وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

توقعات بالتخفيض.. أعلى سعر فائدة على الشهادات في البنوك

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

5 سيدات و4 رجال داخل الشقة.. الداخلية تداهم وكرا لممارسة الرذيلة بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

تلقى دعوة لحضور السوبر.. الخطيب يستقبل رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد

هدف ملغى.. 25 دقيقة من التعادل السلبي بين فيوتشر والزمالك

مفاجأة .. تشافي يكشف عن فريق يتجنّب مواجهته

رقم قياسي.. مبابي يواصل كتابة التاريخ مع باريس سان جيرمان

يويفا يرد على أنباء تأجيل مباراة جالطة سراى ومانشستر يونايتد

الفرصة الأخيرة.. التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراى

نادي مصطفى محمد .. نانت يعلن عن مدربه الجديد

أول تعليق من المدرب التشيلي سييرا على تدريب الزمالك

ترشيحاتنا

مبلغ خرافي .. تعرف على سعر هدايا محمد رمضان الجديدة

بهدفي زيزو ونداى.. الزمالك يتقدم على مودرن فيوتشر في الشوط الأول بالدوري

شكري لـ مجلس الأمن: إسرائيل تمارس سياسة جعل الحياة في غزة مستحيلة

لوقف الحرب وتعميم السلام|مطالب برلمانية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

من ركلة جزاء.. زيزو يتقدم للزمالك على فيوتشر بالدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع عودة كورونا.. 3 طرق سحرية لرفع المناعة سريعا

أفضل علاج للقولون والانتفاخ

شعر مختلف.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورة جديدة| شاهد

تعرف على فوائد زيت المشمش للبشرة

فيديو

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

مراهقة إسرائيلية تكسر صمت الهدنة .. فيديو جراف

عاوز أقعد .. الدقيقة الأخيرة في حياة الفنان طارق عبدالعزيز.. فيديوجراف

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ