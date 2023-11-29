بزيادة وزن.. بوسى تثير الجدل بعد تصريحات طليقها الأخيرة

شاركت المطربة بوسي جمهورها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية ملابس كاجوال كشفت عن زيادة وزنها ، وهو ما كشف عن جمالها الطبيعى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

ويستعد المخرج محمد الفاضي لتصوير أغنية جديدة للمطربة بوسي، في ثاني تعاون يجمعهما؛ بعد النجاح الذي حققته أغنية "ارقص معايا" والتي تم طرحها مؤخرا.

وحرص محمد القاضي، على إظهار بوسي فى الكليب بشكل مختلف عما اعتادت الظهور عليه في الفترة الماضية، في أول تعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

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