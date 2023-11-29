بسبب الجرائم اللاإنسانية.. مجلس الأمن التركي يحذر إسرائيل

قال مجلس الأمن التركي عقب اجتماعه اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستواجه عواقب الجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة.

وقال مجلس الأمن التركي في بيان: “تم التأكيد على أنه سيتعين على إسرائيل عاجلا أم آجلا مواجهة عواقب الجرائم اللاإنسانية المرتكبة في غزة، والتي سجل التاريخ كنقطة سوداء.. إنها مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي أن يوقف فورا الهجمات التي تهدف إلى التدمير الكامل للمدنيين الأبرياء واحتلال غزة”.

وأشار البيان أيضا إلى أن تركيا ستواصل اتخاذ جميع أنواع المبادرات في هذا الصدد.

وأضاف البيان: “نود تذكير السلطة الإسرائيلية والأطراف الداعمة للمذابح بأنه إذا لم تتوقف هذه الأعمال الشنيعة فورا، فإنها يمكن أن تطلق العنان لدوامة من العنف تستمر آثارها لأجيال ويمكن أن تنتشر خارج المنطقة، وأن السلام الدائم لا يمكن أن يكون ممكنا إلا من خلال إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتكاملة جغرافيا، عاصمتها القدس الشرقية داخل حدود عام 1967”.