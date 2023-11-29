إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 7 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي الشرقي بمدينة ساحل سليم، وتم نقلهم إلى مستشفيات أسيوط الجامعي وأسيوط العام وساحل سليم .

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي الشرقي ووجود مصابين.

وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكى رقم ٧٥٣١ ى ص ج و سيارة ميكروباص رقم ه رقم ٥٧٦٣ وذلك بجوار قسم شرطة ساحل سليم أسفر الحادث عن إصابة كلا من " إيمان . ح. م " ٢١ عاما ، مابعد الارتجاج ، و " أحمد. ع . ع " ٢١ عاما، اشتباه نزيف بالصدر ، و " طارق. ع .ع " ٤٠ عاما، اشتباه نزيف بالمخ، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كما أصيب " محمد . ع . م " ٤٧ عاما، كسر بالفخذ الأيسر ، و " عنان. ح . م " ٦٤ عاما ،سحجات وكدمات ، و " عطا. ي . ع " ٦٠ عاما، كدمات وسحجات ، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام .

وأصيبت " أسماء. ع .ف " ٣١ عاما، سحجات وكدمات ، وتم نقلها إلى مستشفى ساحل سليم المركزي ، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.