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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة روسية تنبّه لهذا الإجراء لتجنّب الإصابة بمرض السكر

الصحة الممتازة
الصحة الممتازة

كشف الطبيب الروسي الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن الأطباء يعلمون أن الاهتمام الدقيق بعدد من مؤشرات تحليل الدم، يمكن أن يساعد على تمتع المريض بصحة جيدة. 

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جاء ذلك وفق ما نقل موقع «فيستا رو» المحلي.

فكما هو معروف من الضروري، مثلا، مراقبة مستوى الكوليسترول لتجنب الإصابة بتصلب الشرايين. وكذلك من المهم التحكم بمستوى الجلوكوز لتجنب الإصابة بداء السكري. لكن هناك مؤشرات أخرى لا تقل أهمية يعتبرها العلماء «حيوية» لطول العمر. وهي:

سرعة ترسب الدم ( erythrocyte sedimentation rate = ESR) والبروتين المتفاعل-C اختصاراً CRP
تعتبر سرعة ترسب كرات الدم الحمراء (ESR) والبروتين التفاعلي C من علامات الالتهاب في الجسم. وهي مهمة لتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية.

الفيريتين
هذا المؤشر يعكس حجم احتياطي الحديد في الجسم. إضافة إلى ذلك هو أحد مؤشرات الالتهابات في الجسم. فارتفاع مستوى هذا المؤشر قد يشير إلى أمراض وراثية تسبب تلف الكبد.

الكرياتينين
يحدد هذا المؤشر قصور الكلى، حيث أن ربع السكان البالغين يعانون من القصور الكلوي بدرجات مختلفة.

حمض اليوريك والهوموسيستين
يشير ارتفاع حمض اليوريك والهوموسيستين إلى أن المريض معرض لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب.

الألبومين
جميع الأجسام المضادة تتكون من البروتين.

والألبومين بروتين يشير انخفاض مستواه إلى انخفاض مقاومة الجسم. ويحدد مستوى الألبومين فرص الشفاء للمرضى المصابين بأمراض خطيرة.

إطالة عمر المريض الأطباء

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