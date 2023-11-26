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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صديق العمر وأخويا .. خالد الصاوي ينعي طارق عبد العزيز

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

نعى الفنان خالد الصاوي ، زميله الراحل الفنان طارق عبد العزيز الذى وافته المنية صباح اليوم .


وكتب خالد الصاوي عبر صفحته على فيس بوك :" صديق العمر و اخويا ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويلهم أحبابك الصبر و انا الله و انا اليه راجعون".


توفى الفنان طارق عبد العزيز منذ قليل ، حيث يصادف اليوم ٢٦ نوفمبر وهو نفس موعد وفاة الفنان الراحل عامر منيب .

وجمع الثنائي فيلم " كيمو وانتيمو " ليرحل بالفعل عامر منيب " كيمو " و  وطارق عبد العزيز " انتيمو "في نفس اليوم .

تدور أحداث الفيلم حول صديقين أحدهما مطرب والآخر ملحن ويسعيان نحو الشهرة، وبالفعل يتمكن الملحن من إيجاد فرصة بالصدفة، فيما يحاول المطرب البحث عن فرص جديدة. وتدور الأحداث في إطار كوميدي رومانسي غنائي.

الفيلم بطولة عامر منيب وطارق عبد العزيز ومي عز الدين .


وفاة طارق عبد العزيز:


تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان طارق عبدالعزيز.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛  داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

توفى منذ قليل الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لازمة قلبية مفاجئة ، في صدمة كبيرة للوسط الفني .

ولم يحدد حتى الان موعد  العزاء .


تعرض طارق عبد العزيز لوعكة صحية
 

نشر الفنان طارق عبد العزيز أول صورة له قبل مغادرته المستشفي بعد اجراء عملية تركيب دعامات في القلب.

وكتب طارق عبد العزيز :" اللهم لك الحمد دائما وأبدا .. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح ، و بطمن الجميع إني بخير الحمدلله ، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق ، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء ، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر  ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من د/ اشرف زكي مروراً بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات ، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي ".

تابع ؛" وشكراً مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي و أصدقاء الجامعة و أولادهم شكراً للحبيب الغالي أخويا  محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي.

وفاة طارق عبد العزيز خالد الصاوي

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