راضي عبدالمعطي: اقترحنا أن تكون لجان حماية المستهلك بالمحافظات مسئولية المحافظ |فيديو

قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك سابقاً، إن الدولة المصرية حريصة على ضرورة توافر احتياطي إستراتيجي كافي للسلع المختلفة، مؤكداً أن المواطن المصري هو محور اهتمام الدولة.

جهاز حماية المستهلك يملك قانون 181 لسنة 2018 قانون قوي لتنفيذ عملية الرقابة

وأضاف راضي عبد المعطي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك توجيهًا من الدولة ورئيس الوزراء بضرورة تشكيل لجان للرقابة ومتابعة الأسواق بشكل مستمر، وذلك لأن الرقابة جزء مهم منها التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا إلى، أن جهاز حماية المستهلك يملك قانون 181 لسنة 2018 قانون قوي لتنفيذ عملية الرقابة، معلقاً :" الإيجابية من الرقابة هو التنسيق بين الجهات المعنية"



وأوضح راضي عبد المعطي، أنه لابد أن يكون جهاز حماية المستهلك ضمن إجراءات اللجنة لضبط الأسواق.

وتابع، أنه تم الاقتراح سابقًا خلال جهاز حماية المستهلك أن تكون اللجان داخل المحافظات مسئولية" المحافظ"، لأنها في نطاق اختصاصه المحلي.

