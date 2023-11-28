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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد حملات حماية المستهلك.. تحذير عاجل من أحمد موسى لهؤلاء التجار

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بدور جهاز حماية المستهلك في ضبط حجب اطنان من السلع الأرز والسكر، مشيرا إلى أن كل المواطنين مع الضرب بيد من حديد لكل كن يحتكر السلع ويحجبها.

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وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل من يقوم بحجب السلع الغذائية سيتم احالته للنيابة العامة من قبل جهاز حماية المستهلك.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الأمر تم في أول حملة لجهاز حماية المستهلك في ضربة قوية لكل محتكر، مطالبا طرح هذه السلع والتي تم ضبتها بطرحها للمواطنين بالسعر الرسمي.

أحمد موسى اكسبو 2030 الأرز والسكر الأرز مقدم برنامج علي مسئوليتي قناة صدي البلد

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