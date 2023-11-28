بعد حملات حماية المستهلك.. تحذير عاجل من أحمد موسى لهؤلاء التجار

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بدور جهاز حماية المستهلك في ضبط حجب اطنان من السلع الأرز والسكر، مشيرا إلى أن كل المواطنين مع الضرب بيد من حديد لكل كن يحتكر السلع ويحجبها.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل من يقوم بحجب السلع الغذائية سيتم احالته للنيابة العامة من قبل جهاز حماية المستهلك.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الأمر تم في أول حملة لجهاز حماية المستهلك في ضربة قوية لكل محتكر، مطالبا طرح هذه السلع والتي تم ضبتها بطرحها للمواطنين بالسعر الرسمي.