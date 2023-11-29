قنصل مصر السابق بتل أبيب: لم تتمكن استخبارات إسرائيل من رصد طوفان الأقصى

كشف السفير الدكتور رفعت الأنصاري، قنصل مصر السابق في تل أبيب، عن أنه لم يتمكن الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي من رصد أو توقع عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن المقاومة الفلسطينية حققت أهدافا كبيرة لم تكن تتوقعها.

الثلاثة عناصر الذين تم تصفيتهم من فلسطين قبل أيام ربما على تعاون مع المرشد والكنيست الإسرائيلي

وقال قنصل مصر السابق في تل أبيب، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر آمين، إن عملية طوفان الأقصى كان من أهم أهدافها دخول معبر ايرث لتواجد مقر الشباك لإحتوائه على معلومات بعملائهم داخل قطاع غزة، لافتاً إلى أن الثلاثة عناصر الذين تم تصفيتهم من فلسطين قبل أيام، ربما كانوا على تعاون مع المرشد والكنيست الإسرائيلي.