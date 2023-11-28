إيلون ماسك يتعرض لموقف محرج خلال زيارته للكنيست الإسرائيلي

رصدت قناة العربية، تقريرًا عن الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك، والذي تعرض لموقف محرج وغريب خلال تواجده داخل الكنيست الإسرائيلي، في واحدة من الخطوات التي اتخذتها إسرائيل مؤخرًا بسبب دفاع المليادير عن قطاع غزة ورغبته في توصيل الإنترنت لهم.

موقف محرج لإيلون ماسك في الكنيست الإسرائيلي

وجاء في تقرير قناة العربية، أن إيلون ماسك تعرض لموقف غريب خلال زيارته المثيرة للجدل لتل أبيب، حيث إنه عند خروجه من البرلمان الإسرائيلي تقدم نحوه عضو الكنيست نسيم فاتوري لالتقاط صورة معه، وذكرت صحيفة "ذا مسنجر" الأمريكية أن نسيم حسب الفيديو المتداول استغل تلك الفرصة لسؤاله عن سبب إغلاق حسابه بعد تغريدة دعا فيها لحرق قطاع غزة.

وأوضح التقرير، أن إيلون ماسك أجاب عليه قائلا: "لم أكن أعلم ذلك، وغادر مسرعا، إلا أن المقطع المتداول لم يظهر ما قاله فاتوري لإيلون ماسك مثلما تم تداوله".

ولفت التقرير إلى أن إيلون ماسك التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بعد اتهامات له بمعاداة السامية، ودعم في زيارته أهداف إسرائيل لتدمير حماس، مشيرا إلى أن رغبته في مساعدة إسرائيل على ذلك، كما قال أنه تم تغذية أطفال غزة بالبروباجندا الكاذبة التي جعلتهم يعتقدون أن قتل الأبرياء هو أمر جيد.

وظهر ماسك خلال التقرير يتحدث قائلا: "علينا أن نفعل ما هو ضروري لوقف.. لقد تم تغذية هؤلاء الناس بالبروباغندا منذ كانوا أطفالا، ومن اللافت للنظر ما يستطيع البشر فعله إذ تم تغذيتهم بالأكاذيب منذ أن كانوا أطفالا سيعتقدون أن قتل الأبرياء أمر جيد، وهو ما يؤكد ما هو تأثير البروباجندا على عقول الناس".