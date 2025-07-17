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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

موعد زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية

أسعار السجائر
أسعار السجائر
حسن رضوان

يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر في مصر بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تحولت أنظار المواطنين والمراقبين الاقتصاديين إلى تفاصيل التعديلات الجديدة، التي شملت تغييرات جوهرية في أسعار عدد من السلع والخدمات، في مقدمتها السجائر والمشروبات الكحولية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 17 يوليو 2025، نص القرار الجمهوري الخاص بتعديل القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي يأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الإيرادات العامة ومواكبة التطورات الاقتصادية.

 أبرز التعديلات التي تضمنها القانون:

السجائر: زيادة تدريجية سنوية اعتبارًا من نوفمبر 2025
نص القانون على رفع الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا، ولمدة ثلاث سنوات متتالية، على أن تبدأ الزيادة في نوفمبر المقبل، مع إمكانية خفض هذه النسبة إذا انخفضت تكلفة الإنتاج.

ضريبة جديدة على المشروبات الكحولية


تُطبق ضريبة قطعية تصاعدية على المشروبات الكحولية، بدلاً من النظام النسبي السابق، وتزيد بنسبة 15% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، بحسب نسبة الكحول في المنتج.

إلغاء إعفاءات وإخضاع خدمات جديدة للضريبة


شملت التعديلات إلغاء الإعفاء الضريبي عن خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية، وإخضاعها للضريبة على القيمة المضافة، في خطوة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطن أعباء مباشرة.

فرض ضريبة على البترول الخام


لأول مرة، يُخضع القانون البترول الخام لضريبة بنسبة 10% بعد إلغاء الإعفاء السابق، ما يعزز موارد الدولة من قطاع الطاقة.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن القانون يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق التوازن المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستُسهم في تمويل برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة أسعار السجائر الرئيس عبد الفتاح السيسي تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي أحكام قانون الضريبة القيمة المضافة السلع والخدمات

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