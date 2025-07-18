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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انضمام أحمد مكي للجهاز الفني للداخلية بدوري المحترفين

فريق الداخلية
فريق الداخلية
رباب الهواري

انضم أحمد حسن مكى لاعب منتخب مصر السابق إلى الجهاز الفنى لفريق الداخلية الذى يلعب فى دوري المحترفين .


ويقود الداخلية جهاز فنى بقيادة أحمد عيد عبد الملك ومعه عبد السلام نجاح ومحمد عبد السلام تحت إشراف اللواء عثمان الدسوقى رئيس النادي والمشرف العام على الكرة.

جاء ذلك بناء على الخبرات الكبيرة التى يمتلكها مكى التى اكتسبها من الملاعب طوال سنوات تواجده فى المستطيل الأخضر .

وأبدي أحمد حسن مكي سعادته بالتواجد ضمن الجهاز الفنى لفريق الداخلية مع باقى أعضاء الجهاز الفنى الذى لعب معهم لسنوات طويلة فى نادي حرس الحدود وتوجوا بالبطولات .

وأشار الى أنه سيسعى جاهدا لمزيد من النجاحات مع باقى اعضاء الجهاز الفنى والسعى جاهدين لعودة فريق الداخلية الى الدوري الممتاز من جديد فى ظل الامكانات الكبيرة التى توفرها ادارة النادي للجهاز الفنى واللاعبين .

الداخلية دورى المحترفين أحمد مكي أخبار الرياضة أخبار المحترفين

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