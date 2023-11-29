محافظ دمياط تشهد نهائيات مسابقة رواد دمياط 2023

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات نهائيات مسابقة رواد دمياط ٢٠٢٣ ، فى نسختها الثانية، المُنعقدة اليوم، بحضور ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير فريق العمل اللائق لشمال أفريقيا و محمد شندى المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط والدكتور ابراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس والدكتور سعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس .

وأكدت " المحافظ " أن المرحلة الأولى من المسابقة حققت نجاحا كبيرا فى العام الماضى، والذى جاء انعكاسًا لشراكة متميزة كثمار لاتفاقية تعاون رباعية بين محافظة دمياط و شركة ميثانكس مصر و منظمة العمل الدولية و جامعة حورس ، وذلك بهدف دعم مجالات ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب، وذلك استكمالا لخطة التعاون المشترك بين المحافظة وميثانكس ومنظمة العمل الدولية " وظائف لائقة لشباب مصر... معاً لمواجهة التحدى فى دمياط " والتى بدأت منذ عام ٢٠١٨.

وأضافت " محافظ دمياط " أن المسابقة بمجالاتها المختلفة التى تنوعت مستوياتها ، أثمرت عن خروج أفكار عديدة قدمها الشباب وأصحاب المشروعات، كما أنها ساعدت على صقل مهارات الشباب و مساعدتهم على الخروج بمشروعاتهم.

وأكدت " الدكتورة منال عوض " أن المحافظة حريصة كل الحرص على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وأيضًا التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لدعم مجالات ريادة الأعمال باعتبارها المحور الأهم فى الوقت الراهن لتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و أيضًا تعزيز الابتكار ومحاربة البطالة وتحقيق النمو الاقتصادى وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

ووجهت " المحافظ " التحية إلى شركاء التنمية منظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس وجامعة حورس على المجهود المتميز ، معربة عن خالص امنياتها للمتسابقين بالنجاح.

ومن جانبهما وجها أوشلان وشندى التحية إلى محافظ دمياط على الدعم الكبير لتنفيذ المشروع من أجل تنمية مجالات ريادة الأعمال و دعم الشباب ومساعدتهم من أجل تحسين مهاراتهم و تنمية مشروعاتهم وتوفير فرص عمل ، حيث تم خلال المشروع تدريب ٢٠٠٠ فرد ، كما أثمر عن توفير ٧٢٥ فرصة عمل ، وأعربا عن تحقيق المزيد من التعاون لخدمة أبناء المحافظة ، كما أعلنا عن استمرار المشروع لمدة خمس سنوات أخرى وفقًا للبروتوكول الموقع بين المنظمة ووزارة البترول.

وقام المتسابقون المؤهلين للنهائيات بعرض أفكارهم ومشروعاتهم ، كما تم استعراض ما حققته المرحلة الثانية من المسابقة الممولة من شركة ميثانكس مصر والتى بدأت في أغسطس 2023 بالإعلان عن طريق التواصل على صفحات التواصل الاجتماعي، واستهدفت شباب دمياط من سن 21 حتى 45 عاما للمشاركة بمشروعاتهم بالمجالات الزراعية والصناعية والخدمية. وتشمل المسابقة 9 جوائز موزعة على فئات أو مستويات الفكرة (3 جوائز كل منها بـ30 ألف جنيه) والمشروع الناشئ (3 جوائز كل منها بـ50 ألف جنيه) والمشروع القائم (3 جوائز كل منها بـ125 ألف جنيه) .

وتم خلال المسابقة حصر 343 استمارة تم تسجيلها على تطبيق موبايل "ابليكيشن" وبعد مراجعة هذه الاستمارات وصل العدد إلى 292 استمارة بعدد 210 أفكار ريادية، 62 مشروعات ناشئة، و20 مشروعا قائما، تنقسم إلى 166 مشروعا خدميا، 99 مشروعا صناعيا، و27 مشروعا زراعيا. ومقدمو الاستمارات الصحيحة هم 180 سيدة و112 رجلا و قامت لجنة بمراجعة جميع الاستمارات لقبول 151 استمارة. بعدها تم تقييم الاستمارات وبدء التدريبات الخاصة بالمعارف والآليات الخاصة ببدء وإدارة وتنفيذ المشروعات من أجل تطوير مهارات المتقدمين لضمان استمرارية العمل بعد انتهاء المسابقة.

وبعد التدريب الذي تم تقديمه في دمياط على يد مجموعة تم تدريبها على برنامج منظمة العمل الدولية "ابدأ وحسن مشروعك " وهم مدرسون بكلية إدارة الأعمال بجامعة حورس، تم إسناد المشاركين بمهام خاصة بجدية الأشخاص وصحة المعلومات لكي يتم صعود 50 متسابقا إلى المستوى النصف النهائي الذي نفذ أيام 14 و15و 16 نوفمبر 2023 في دمياط ،و ترأس لجنة التحكيم خلال المرحلة النصف نهائية عدد من خبراء في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والذين لديهم خبرة في مثل هذه المسابقات. تم قبول 26 من المشروعات المتقدمة كالتالي: 10 على مستوى الفكرة، 10 على مستوى المشروع الناشئ، و6 على مستوى المشروع القائم وتتراوح الأفكار من كتب تعليمية إلى منتجات مخصصة لذوي الهمم إلى مشروعات صديقة للبيئة إلى تطبيقات لتصنيع وبيع منتجات الأثاث إلى زراعات بطريقة مبتكرة.

وخلال الجلسة الختامية المُنعقدة اليوم قامت لجنة التحكيم المكونة من 7 خبراء محايدين من القاهرة بالإعلان عن الجوائز لكل فئة من الفئات مقدمة من شركة ميثانكس مصر لأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة والمشروعات القائمة بإجمالي جوائز تصل قيمتها الى 615 ألف جنيه مصري.