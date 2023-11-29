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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم المحافظة يتابع انتظام سير العملية الدراسية بمدارس دمياط الجديدة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية

تفقد اليوم "علي عبد الرؤوف"، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط الجديدة التعليمية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وفي إطار اهتماماته بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات.

حيث تفقد  "علي عبد الرؤوف"، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم الاربعاء، مدرسة السيدة خديجة للتعليم الأساسي وخلال المتابعة بالمدرسة، أشاد بالمدرسة، ونظافتها وانضباطها، والحضور الطلابي الجيد.

كما اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط إلى حسن سير العملية التعليمية، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، مشيدًا بانتظام القاعات، والأنشطة المنفذة داخل القاعات، فضلا عن ترتيبها وتنظيمها، وحسن استقبال الأطفال بها.

وتبادل وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الحديث مع الطلاب حول أهمية التعليم وضرورة التسلح به كأداة لمستقبل أفضل ومواجهة تحديات الحياة، مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية المختلفة وأشاد بجهد المعلمين متمنيًا لهم دوام التوفيق

وأجرى "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، أمس الثلاثاء، جولة تفقدية لمدرسة نصر المتبولي الابتدائية المشتركة التابعة لادارة دمياط التعليمية.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط تجهيزات المدرسة من تخصيص حجرات الطابق الارضي بما يتناسب مع كبار السن وتهيئة جميع الطرقات والخدمات لذوى الهمم وتأمين الابواب والنوافذ جيدة التهوية والإضاءة ودورات المياه بالإضافة إلي توفير أفضل الفصول لتكون مبيت قوات التأمين المرافقة باللجنة ، مشددا بضرورة ظهور كافة المدارس بالمظهر اللائق.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، أن المحافظ تتابع كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية وتجهيزات اللجان الانتخابية بالمدارس ووجهت بإزالة كافة العوائق والصعوبات والتأكد من جودة وسلامة كافة وسائل الحماية المدنية والاكتفاء في أماكنها وبحالتها الجيدة وضرورة نظافة المدارس ومحيطها وخلوها من التجمعات أو الحاويات أو صناديق القمامة بالإضافة إلي عدم تواجد الباعة الجائلين بالتنسيق مع الوحدة المحلية المختصة.

وعلي جانب آخر تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الفصول الدراسية بمدرسة الشهيد عمر عبد العزيز الشافعي الإعدادية والتي تعمل فترة مسائية بمدرسة نصر المتبولي الابتدائيه للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية داخلها، وأوص الطلاب بالاجتهاد في الدراسة والمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة المدرسية.

كما كرم  "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطلاب والمشرفين الفائزين ضمن فعاليات مسابقة اكتشف التاريخ للعام الثانى على التوالى ضمن خطة أنشطة توجيه الدراسات الاجتماعية ، بحضور السيد راجح موجه عام الدراسات الاجتماعية.

وخلال استماعه لشرح الأبحاث الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى على مستوى المديرية ، أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بالمشروعات البحثية التي تم تنفيذها بأيدي الطلبة والطالبات وقد قام بعدها بتكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الخمسة الأولى على مستوى المحافظة، وتصعيدها للمنافسة على مستوى الجمهورية ، كما تم تكريم المعلمات والمعلمين المشرفين والموجهين المدربين والمقيمين للأبحاث لتميزهم.

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة

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