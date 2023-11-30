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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الأعتاب الخشبية" تزين قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد وتجسد تاريخ الأجداد|شاهد

بلاط الاسلاميه
بلاط الاسلاميه

تعتبر قرية بلاط بالوادي الجديد من القري ذات الطابع الإسلامي و يرجع تاريخها إلى العهد العثماني،  وتتميز بأنها ذات طابع أثرى خاص ومميز لما لديها من مقومات تاريخية وطبيعية وتضم هذه القرية الإسلامية مجموعة من الأعتاب الخشبية التي تعلو واجهات المنازل محفورة بالحفر البارز، وأقدم تاريخ مدون عليها 1163هـ وأحدث تاريخ 1253 هـ.


يقول هاشم سيد روحه ، من أعيان مركز بلاط، إن تاريخ المدينة يرجع إلى العصر العثمانى وذلك لتواجد الطراز المعماري الفريد والذي شيدت عليه المدينة، إضافة إلى الأعتاب الخشبية التى تعلو مداخل المنازل.

وأضاف روحه  أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى مقر للبلاط الملكى فى العصر العثمانى، فضلا عن وجود آثار إسلامية بها كالمساجد والتى تم توزيعها في كل أرجاء البلدة، كما ارتبط توزيع المساجد بالمدينة بوجود عيون الماء والتى من أبرزها عين علم وعين قبالة، فنجد مسجد عين قبالة ارتبط بعين قبالة، ومسجد عين علم ارتبط بعين علم.

وأوضح  ان قرية بلاط الإسلامية تضم مجموعة من الأعتاب الخشبية التي تعلو واجهات المنازل محفورة بالحفر البارز والغائر، وأقدم تاريخ مدون عليها 1163هـ وأحدث تاريخ 1253هـ، على خشب السنط وهي عبارة عن أدعية وآيات قرآنية وأحيانا تحمل اسم المنشئ واسم صانع العتب وتاريخ الإنشاء، وتضم أيضًا طاحونة لطحن الغلال وتسمي بطاحونة البرنس.

من جانبه أوضح صابر صقر  ، كبير احد العائلات وله ديوان للعائلة بقرية بلاط الإسلامية وأن قرية بلاط تعتبر مدينة إسلامية متكاملة بشوارعها ودروبها وحواريها ومنازلها والمدينة مشيدة فوق ربوة عالية، حيث نلاحظ بعمارتها ظاهرة الاتزان البيئى والتى توصل إليها السكان عن طريق تصميم المدينة، ويظهر ذلك فى تخطيط البلدة وشوارعها وتخطيط منازلها.

وأشار صقر، الي أن تلاصق المبانى وتدرج الشوارع، و الفناء المكشوف بشوارعها عنصرا رئيسيا فى التخطيط المعماري، إضافة إلى سمك الجدران ومراعاة ضيق الطرق وارتفاع المباني على جانبيها مما يساعد على وجود الظل على الطرقات والمبانى بعضها البعض، وبالتالي تخفيف درجة الحرارة، كما كانتالسقائف التى تعلو أجزاء من الطرق أثرها المهم فى تخفيف درجة الحرارة.

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وكانت  مديرية الإسكان والمرافق بالوادى الجديد، أعلنت عن استكمال تنفيذ مشروع تطوير القرية الاسلامية بمدينة بلاط والتى يتم تنفيذه علي 3 مراحل جرى تنفيذ المرحلة الأولي خلال الفترة الحالية بتكلفة 11 مليون جنيه.

ويشمل التطوير 4 مواقع هي (ديوان العمدة- منزل الشيخ إبراهيم- العصارة – طاحونة البرنس " ويشمل المشروع ترميم 505 منازل على مساحة 22 فدانا، تنفيذا لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بترميم المدينة والحفاظ عليها بعد تعرض عدد كبير من المنازل للتصدع والضرر بسبب العوامل المناخية.

وقال المهندس محمد رفاعى مدير ادارة الاسكان بالداخلة انه جرى تنفيذ مشروع الترميم الذى يتم تنفيذه بناء على موافقة الآثار الإسلامية والقبطية على تنفذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة بتكلفة إجمالية 16 مليون و500 ألف جنيه.

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